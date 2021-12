L'Inter sarebbe ancora sulle tracce di Manuel Lazzari per potenziare la corsia destra. Il calciatore, seguito prima che arrivasse Denzel Dumfries alla Pinetina, sarebbe stato il primo nome di Inzaghi mala valutazione della Lazio, ritenuta troppo onerosa, avrebbe indotto i dirigenti milanesi ad altre valutazioni. Con l'arrivo di Maurizio Sarri, però, l'ex Spal è stato scavalcato nelle gerarchie e potrebbe decidere di cambiare aria già durante la prossima sessione di mercato invernale. La stima del cartellino sarebbe di circa 15 milioni di euro ed il contratto è in scadenza nel 2024.

La società presieduta dagli Zhang, però, avrebbe in mente di inserire una contropartita tecnica per abbassare le pretese di Claudio Lotito. Si tratterebbe di Roberto Gagliardini, poco utilizzato da Simone Inzaghi, che avrebbe una valutazione di circa 12 milioni di euro. L'Atalanta potrebbe rinforzare il centrocampo dei biancocelesti anche potrebbe essere stato proposto anche al Verona per arrivare a Barak. Lazzari sarebbe perfetto nell'Inter perché conoscerebbe i meccanismi tattici previsti dal modulo adottato dal suo ex allenatore e potrebbe essere un'ottima arma anche in vista del fitto calendario che Lautaro e compagni dovranno affrontare nei prossimi mesi.

L'Arsenal sarebbe su Lautaro Martinez

Proprio l'attaccante argentino sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal. Il club non avrebbe più buoni rapporti con il capitano Pierre-Emerick Aubameyang, che ha perso la fascia per rapporti disciplinari. I Gunners avrebbero in mente di inserire proprio il cartellino dell'ex Borussia Dortmund più un conguaglio di circa sessanta milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Lautaro Martinez.

L'Inter avrebbe però giù rispedito la proposta al mittente perché il lasse 1997 è un elemento centrale del progetto attuale e le possibili offerte saranno valutate soltanto al termine della stagione perché l'ex Racing ha rinnovato il suo contratto nei mesi scorsi fino al 2026.

L'Arsenal potrebbe dunque decidere di virare anche su Dusan Vlahovic, seguito anche da Inter e Fiorentina.

Il centravanti serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbe rinnovare il suo rapporto con la società presieduta da Rocco Commisso. La sua valutazione sarebbe di circa settanta milioni di euro ed al termine della stagione si potrebbe scatenare un'asta milionaria su di lui. Marotta lo seguirebbe da tempo e, se dovesse cedere Lautaro Martinez, così come avvenuto con Romelu Lukaku, potrebbe anche decidere di investire il budget sul centravanti classe 2000. Ai toscani piacerebbe anche Stefano Sensi, che non sta trovando spazio in questa stagione.