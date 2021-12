La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a centrocampo nel mercato di gennaio ma potrebbe anche ritrovare Rovella di ritorno dal Genoa. Sono almeno tre i giocatori che potrebbero partire in quanto non considerati titolari dal tecnico Massimiliano Allegri. Il primo nome è quello di Aaron Ramsey, che potrebbe rescindere il suo contratto a approdare in una società inglese. Si parla di un interesse concreto dell'Everton, che cerca un centrocampista importante. Anche Adrien Rabiot potrebbe essere ceduto, il Chelsea vorrebbe acquistare un centrocampista anche perché Saul attualmente in prestito alla società inglese potrebbe ritornare all'Atletico Madrid a gennaio.

Il francese piace al tecnico Tomas Tuchel, i due hanno già lavorato insieme al Paris Saint Germain diverse stagioni fa. A questi potrebbe aggiungersi anche Arthur Melo, a tal riguardo è stato l'agente sportivo del brasiliano Federico Pastorello a parlare di una possibile cessione in prestito per il centrocampista, che vorrebbe essere convocato per il mondiale in Qatar con la nazionale brasiliano. Deve però trovare una società che gli garantisca minutaggio.

Potrebbe essere due gli acquisti a centrocampo per la Juventus, uno è Denis Zakaria e l'altro è Nicolò Rovella. Il cartellino dell'italiano è già della società bianconera ma attualmente è in prestito al Genoa fino a fine stagione.

Il centrocampista Rovella potrebbe anticipare il suo arrivo alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Nicolò Rovella potrebbe anticipare l’arrivo già a gennaio. Il centrocampista è in prestito fino a fine stagione al Genoa ma la società bianconera potrebbe cercare di anticipare il suo approdo. Le possibili partenze di Ramsey e di Arthur Melo potrebbe agevolare questo oltre al fatto che la Juventus potrebbe effettuare un altro acquisto a centrocampo, che potrebbe essere Zakaria.

Il centrocampista Rovella andrebbe a giocare insieme a Locatelli portando qualità e impostazione di gioco.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare due centrocampisti a gennaio. Si valuta però anche l'arrivo di una punta che possa finalizzare le azioni da gol. Uno dei nomi seguiti dalla società bianconera è quello di Gianluca Scamacca, che nelle ultime partite ha dimostrato di essere un giocatore importante.

Il Sassuolo potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto per circa 28 milioni di euro. Il suo ingaggio non andrebbe ad appesantire in maniera importante il bilancio societario perché potrebbe accontentarsi di circa 2 milioni di euro a stagione. Per giugno la società bianconera potrebbe investire sul giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.