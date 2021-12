Migliorare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico, ed essere così ancora più competitivi in Italia ed in Europa.

I campioni d'Italia stanno monitorando diversi giovani e sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbero anche i nomi di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, attaccante e centrocampista del Sassuolo che si stanno ritagliando uno spazio importante nel nuovo progetto targato Dionisi.

Per quanto concerne Scamacca, l'attaccante neroverde ha preso l'eredità di Ciccio Caputo e grazie ad ottime prestazioni ha attirato su di se l'interesse di diversi club italiani tra cui l'Inter.

In vista della possibile partenza di Alexis Sanchez a giugno, la società nerazzurra vorrebbe anticipare la concorrenza per accaparrarsi le prestazioni dell'ex bomber del Genoa, nel mirino anche del Milan per il post Ibra.

Discorso simile anche per Davide Frattesi, che interessa molto ai nerazzurri. Viste le possibili cessione di Vecino, Vidal e Gagliardini nella prossima sessione estiva di Calciomercato, l'Inter vorrebbe accaparrarsi le prestazioni del centrocampista neroverde, per regalare un'alternativa di assoluto livello a Simone Inzaghi. Anche qui, c'è da registrare l'interesse del Milan che deve fare conti con il futuro in bilico di Frank Kessie.

L'Inter per i due gioielli italiani, avrebbe cominciato i contatti con il Sassuolo e con il ds Carnevali, con l'obiettivo di migliorare la rosa ed essere ancora più competitiva.

Inter-Cagliari, probabili formazioni: possibile chance per Sanchez

Oltre al mercato, l'Inter si sta concentrando sul campionato con l'obiettivo di conquistare la testa della classifica occupata dal Milan. Dopo il grande successo dell'Olimpico contro la Roma, i nerazzurri sono pronti alla sfida interna contro il Cagliari di Walter Mazzarri, reduce dal pareggio interno contro il Torino.

Per quanto concerne la formazione, il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe confermare il suo 3-5-2, ma con qualche modifica rispetto all'undici sceso in campo al Bernabeu contro il Real Madrid: Handanovic in porta; difesa a tre formata da Skriniar-De Vrij e Bastoni. A centrocampo, confermatissimo Brozovic, sostenuto ai lati da Barella e Calhanoglu, mentre sulle corsie spazio a Perisic e D'Ambrosio (in vantaggio su Dimarco, non al meglio Dumfries).

Infine, in attacco potrebbe esserci una chance dal 1'minuto per Alexis Sanchez: il cileno potrebbe far coppia con Lautaro Martinenz, con Edin Dzeko che potrebbe partire dalla panchina ed essere un'arma in più nella ripresa.