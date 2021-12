Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione di Calciomercato è sicuramente Arthur Melo, che alla Juventus sta trovando poco spazio in questa stagione, nonostante abbia superato definitivamente i problemi fisici che lo hanno colpito nella scorsa stagione. Il rapporto con Massimiliano Allegri non sembra essere idilliaco e per questo l'addio a gennaio sembra probabile. Il futuro del centrocampista brasiliano, però, potrebbe essere sempre in Italia visto che su di lui si sarebbe informata anche l'Inter, in cerca di un centrocampista con un buon tasso tecnico.

Anche il Milan si sta muovendo sul mercato, in cerca di un rinforzo in attacco e l'ultima idea porta al centravanti dell'Udinese, Beto.

Inter su Arthur

L'avventura di Arthur Melo alla Juventus potrebbe terminare dopo soli diciotto mesi dal suo arrivo a Torino. Il suo acquisto è stato molto importante, essendo stato preso con una valutazione di 80 milioni di euro in uno scambio con Miralem Pjanic, con conguaglio a favore del Barcellona di 10 milioni di euro.

Le sue prestazioni non sono state all'altezza delle aspettative, condizionate da diversi problemi fisici l'anno scorso, basti pensare che ha giocato solamente ventidue partite in campionato, con una rete all'attivo. Problemi che sono stati superati in questa stagione, ma nonostante ciò il centrocampista brasiliano non rientra nei piani di Massimiliano Allegri.

Proprio per questo motivo sembra probabile una cessione già a gennaio e tra i club interessati ci sarebbe anche l'Inter. I nerazzurri potrebbero cambiare qualcosa in mezzo al campo e Arthur rappresenterebbe un ottimo innesto di qualità.

Le due società avrebbero anche cominciato a parlarne in questi giorni, anche se appare difficile pensare ad una cessione a titolo definitivo, a meno che i bianconeri non vogliano realizzare una notevole minusvalenza.

Il classe 1996, infatti, è iscritto a bilancio per oltre 50 milioni di euro, cifra che nessuno investirebbe per un calciatore che ha avuto un rendimento insufficiente negli ultimi due anni. Per questo motivo i nerazzurri potrebbero prenderlo con la formula del prestito quasi biennale, fino a giugno 2023, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Milan su Beto

Oltre a Inter e Juventus, c'è anche l'altro top club italiano attivo sul mercato, il Milan. I rossoneri cercano un rinforzo in attacco alla luce dei continui problemi fisici accusati da Olivier Giroud e Pietro Pellegri, con il solo Zlatan Ibrahimovic che non può giocare sempre non essendo più giovanissimo. L'ultima idea di Maldini e Massara porterebbe al centravanti dell'Udinese, Beto. Il classe 1998 sarà riscattato per 10 milioni dal Portimonense e la sua valutazione è già raddoppiata grazie ai sette gol realizzati in quindici partite di campionato. Una cifra che potrebbe essere abbattuta anche dall'inserimento di una contropartita tecnica tra Castillejo e Krunic, valutati 10 milioni di euro.