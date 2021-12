Inter e Juventus sarebbero pronte a darsi battaglia anche in chiave mercato per assicurarsi le prestazioni di Francesco Acerbi. Il calciatore, infatti, ha rotto il suo rapporto con la tifoseria laziale che, attraverso un duro comunicato, ha espresso il dissidio che si è creato dopo la partita contro il Genoa.

"Acerbi uomo senza onore, via da Roma subito. Francesco Acerbi non è più gradito qui a Roma. Fino a quando sarà qui, verrà fischiato, in ogni partita!". È questa dunque la posizione confermata nel comunicato della Curva laziale. Il calciatore potrebbe dunque lasciare già nel mercato di gennaio.

Sia i nerazzurri che la squadra di Allegri apprezzerebbero la sua esperienza ma soprattutto l'abilità nell'agire in un assetto difensivo a tre o a quattro. All'Inter, però, avrebbe modo di riabbracciare il suo ex allenatore Simone Inzaghi e soprattutto di alternarsi con Stefan De Vrij. Acerbi ha il contratto in scadenza nel 2025 ed una valutazione di circa dieci di milioni di euro. La Juve,invece, lo considererebbe come erede di Giorgio Chiellini che potrebbe lasciare il calcio giocato al termine della stagione. Mancino come il difensore toscano, l'ex Sassuolo sarebbe il giusto rinforzo per il reparto.

La Juventus vorrebbe anche Pogba

Il centrocampista francese sarebbe sempre nel mirino del club presieduto dagli Agnelli che, come consigliato da Allegri, dovrebbe ingaggiare un profilo che possa garantire anche un maggior apporto in zona gol al reparto.

Il classe 1993 sarebbe lontano dal rinnovo con i Red Devils visto che il suo contratto è in scadenza nel 2022. Il club inglese, però, vorrebbe che sia il giocatore, sia il suo agente, Mino Raiola, prendessero una netta posizione nelle prossime settimane. Il prezzo cartellino, così come il suo ingaggio, resta molto elevato e servirebbe proprio un sacrificio del ragazzo se si volesse mettere in piedi un'operazione per l'inverno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I torinesi, però, dovrebbe anche cercar di far cassa mettendo sul mercato sia le prestazioni di Aaron Ramsey che quelli di Adrien Rabiot. Entrambi potrebbero essere graditi ad alcuni club della Premier League.

Marotta tenterebbe lo scambio con i granata

L'Inter, invece, potrebbe organizzare uno scambio con il Torino tra Roberto Gagliardini e Armando Izzo.

Entrambi non sarebbero centrali nel progetto tecnico dei rispettivi allenatori e potrebbero cambiare aria addirittura a gennaio. Il contratto dell'ex Avellino, però, scade nel 2022 e sarebbe possibile anche ingaggiarlo a parametro zero. Izzo, inoltre, piacerebbe anche al Cagliari di Walter Mazzarri, tecnico che lo ha valorizzato proprio durante la scorsa esperienza vissuta al Torino.