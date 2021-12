Nel corso di questa stagione, uno dei giocatori della Juventus che si è espresso al di sotto delle aspettative è stato senza dubbio Alex Sandro. Il brasiliano ha spesso faticato e nelle ultime partite ha perso anche il posto da titolare e Massimiliano Allegri gli ha preferito Luca Pellegrini. Il tecnico livornese ha sempre puntato su Alex Sandro che è sempre stato uno dei suoi fedelissimi. In questi mesi, però, le cose sono cambiate e il numero 12 juventino non è più uno dei terzini migliori d'Europa. Per questo motivo, la Juventus starebbe pensando di fare a meno di Alex Sandro, ma il suo ingaggio potrebbe frenare le eventuali pretendenti.

Alex Sandro in crisi

Nella prima parte di stagione, Massimiliano Allegri ha dimostrato di poter dare nuova linfa a molti giocatori che con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo si sono espressi al di sotto delle aspettative. La speranza dei tifosi della Juventus era che il tecnico livornese potesse rivitalizzare anche Alex Sandro. Ma il brasiliano non ha invertito la rotta e in questa prima parte di stagione è stato uno dei giocatori che ha fatto peggio. Adesso, il titolare sulla sinistra è Luca Pellegrini e Alex Sandro è diventato un comprimario. Nella prossima estate la Juventus potrebbe anche decidere di cedere il brasiliano visto che ha ancora un anno di contratto. Il numero 12 juventino andrà in scadenza nel 2023, ma i 6 milioni di ingaggio potrebbero essere un freno per le squadre acquirenti.

Adesso, però, Alex Sandro ha ancora qualche mese per cercare di invertire la rotta e per riprendersi una maglia da titolare.

Ramsey e Rabiot in uscita

Alex Sandro è uno dei giocatori che rischia di lasciare la Juventus ma un suo eventuale addio dovrebbe arrivare in estate. Chi invece ha le valigie pronte già a gennaio è Aaron Ramsey.

Il gallese è fuori dal progetto dei bianconeri visto che è sempre infortunato. Ramsey, negli ultimi mesi, ha giocato solo in nazionale e questo ha indispettito e non poco anche i tifosi della Juventus. Adesso la speranza è Ramsey si trovi una sistemazione lontano da Torino e questo consentirebbe alla dirigenza di poter comprare un centrocampista da inserire in rosa.

Ma attenzione anche ad un possibile cessione di Adrien Rabiot. Il francese, con Allegri, sta trovando spazio ma le sue prestazioni non sono memorabili. Per questo motivo, non è da escludere che la Juventus possa cederlo soprattutto di fronte ad una buona offerta. Ovviamente in caso di cessione di Rabiot, i bianconeri dovrebbe comprare un centrocampista di livello visto che comunque il francese è di fatto uno dei giocatori più sfruttati. In ogni caso non resta che attendere il mercato di gennaio per capire se Ramsey e il numero 25 juventino lasceranno Torino.