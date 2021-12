Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose a disposizione di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Il club presieduto dagli Agnelli avrebbe in mente di investire su un centrocampista e su un attaccante. Nelle idee dei dirigenti ci sarebbe quella di riportare in Serie A Mauro Icardi. L'argentino sarebbe fuori dal progetto tecnico di Mauricio Pochettino, infatti ha giocato pochissimo durante questo inizio di stagione perché chiuso dai colleghi Mbappè, Neymar e Messi. L'operazione, che sarebbe in programma per gennaio, si potrebbe effettuare mettendo in piedi uno scambio di prestiti alla pari con Arthur.

Il brasiliano non è un profilo centrale nell'assetto tattico di Massimiliano Allegri e accetterebbe la destinazione poiché si tratta di un club, quello transalpino, che compete per massimi obiettivi come quello della Champions League. Inoltre, le sue caratteristiche sarebbero molto congeniali alle idee dell'ex allenatore del Tottenham. Icardi, invece, ritroverebbe un campionato che conosce benissimo ma soprattutto un progetto che possa metterlo al centro dopo l'addio di Cristiano Ronaldo avvenuto in estate.

La suggestione sarebbe Milinkovic Savic

Il club torinese sarebbe in lotta con Real Madrid e Manchester United per assicurarsi le prestazioni del centrocampista serbo. Il calciatore sarebbe in rotta con Maurizio Sarri, con il quale avrebbe anche avuto un diverbio durante l'ultima partita vinta dalla Lazio contro il Genoa per 3-1.

Il tecnico toscano, infatti, potrebbe decidere di dare il suo consenso alla sua cessione per prelevare profili congeniali al suo modo di giocare. La valutazione sarebbe molto alta, circa ottanta milioni di euro, ma la Juventus dovrebbe prima fare cassa se vorrà intensificare i contatti. La possibile trattativa nascerebbe al termine della stagione quando Federico Cherubini potrebbe decidere di ascoltare le offerte in arrivo per Dejan Kulusevski e Adrien Rabiot.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il primo piacerebbe molto all'Arsenal e avrebbe una valutazione di circa quaranta milioni di euro mentre il secondo sarebbe nel mirino di Newcastle ed Everton. La valutazione del francese sarebbe di circa quindici milioni di euro.

L'Inter penserebbe a Lukaku in prestito

La notizia inattesa riguarda Romelu Lukaku. Secondo le indiscrezioni inglesi, infatti, il centravanti belga potrebbe rientrare in prestito all'Inter dopo un periodo molto difficile vissuto al Chelsea. I Blues non vorrebbero fare minusvalenza dopo averlo pagato 115 milioni di euro e potrebbero decidere di girarlo in prestito per fargli ritrovare la forma fisica e mentale dello scorso anno.