Massimiliano Allegri, in questo inizio di stagione, ha rivitalizzato Federico Bernardeschi che adesso è uno dei punti fermi della Juventus.

Il numero 20 bianconero anche in passato aveva sempre fatto bene sotto la gestione del tecnico livornese e con il rientro dell'allenatore in quel di Torino ha ritrovato la fiducia persa con Maurizio Sarri e soprattutto con Andrea Pirlo. Lo scorso anno per Federico Bernardeschi è stato molto complicato, visto che trovava poco spazio e - quando veniva utilizzato - giocava fuori posizione. Ma in nazionale il numero 20 juventino ha ritrovato la via giusta col ritorno di Massimiliano Allegri, che evidentemente sa come farlo rendere al meglio.

Adesso il giocatore classe '94 è quasi indispensabile per i bianconeri: ultimamente ha fornito assist decisivi ai suoi compagni e contro il Cagliari ha ritrovato la via del gol. Adesso, Bernardeschi vorrebbe rinnovare il suo contratto che scadrà nel giugno 2022 e anche la stessa Juventus vuole confermarlo. Per questo le parti si vedranno tra gennaio e febbraio per trovare un accordo.

La Juventus vuole premiare il suo esterno

Federico Bernardeschi, in questo periodo, è diventato fondamentale per la Juventus e sta dando un apporto molto importante alla squadra. Il numero 20 juventino si è guadagnato una nuova fiducia in campo e probabilmente anche il rinnovo. La Juventus vuole confermare il giocatore e lo vorrebbe anche premiare per il suo grande attaccamento alla maglia.

Bernardeschi, in questi anni, ha sempre dato priorità ai colori bianconeri e anche in questa stagione ha voluto provare a rincoquistarsi un posto importante in squadra dopo due annate difficili. Fino ad ora il numero 20 juventino ha risposto nel modo giusto e anche Massimiliano Allegri lo ha elogiato, sottolineando che ha ancora margini di miglioramento.

Insomma, non resta che attendere l'appuntamento tra la Juventus e Pastorello agente dell'esterno di Carrara per parlare del rinnovo di contratto. Le parti sono fiduciose del buon esito della trattativa e per questo non ci sarebbe fretta di vedersi. L'incontro potrebbe quindi avvenire fra gennaio e febbraio.

Bernardeschi in vacanza

Intanto Federico Bernardeschi, in questi giorni, è in vacanza e con un post su Instagram, ha condiviso una foto che lo ritrae nella sua Carrara.

Il numero 20 juventino ha deciso di passare le festività in Italia, a differenza di alcuni suoi compagni di squadra. In particolare, Alvaro Morata, Dejan Kulusevski e Matthijs De Ligt hanno deciso di andare a Dubai. Anche Daniele Rugani ha scelto una meta esotica: è alle Maldive insieme alla compagna Michela Persico e al loro bimbo Tommaso.

Insomma, per i giocatori della Juventus è tempo di di relax visto che la ripresa è fissata per il 30 dicembre.