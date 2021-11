Doppio derby di mercato in vista tra Milan e Inter, o almeno così raccontano gli ultimi rumors di calciomercato sulle due squadre. I dirigenti dei due club avrebbero messo nel mirino due obiettivi condivisi: il centravanti del River Plate Alvarez e il centrocampista del Sassuolo Frattesi. Due giovani che potrebbero risolvere alcuni problemi delle rose di Pioli e Simone Inzaghi.

Julian Alvarez: bomber conteso da Milan e Inter

Julian Alvarez, attaccante di 21 anni del River Plate, è uno dei nomi più chiacchierati per il mercato dei gennaio. È una occasione da prendere al volo perché ha il contratto in scadenza nel 2022 e il club argentino difficilmente riuscirà a rinnovarglielo.

Un manipolo di squadre si è messo alla ricerca di questo ragazzo guizzante che ha un fiuto del gol eccezionale: sono 17 le reti in 18 partite in patria in questa stagione.

Il Milan avrebbe già mandato un osservatore in Argentina per guardarlo da vicino, l’Inter lo starebbe studiando ed entrambe ne avrebbero estremo bisogno, anche se il costo di 20 milioni, questo è quello che raccontano le cronache, potrebbe essere un ostacolo. Pioli con Alvarez avrebbe il bomber giovane di cui ha bisogno come alternativa a Ibrahimovic e Giroud. Discorso analogo per Inzaghi che non ha un vice Dzeko in rosa e avrebbe con Alvarez un profilo utile per essere valido sostituto anche di Lautaro Martinez.

Derby Milan-Inter anche per Frattesi

Non ci sarebbe però solo Alvarez ad infiammare il derby di mercato tra Milan e Inter. Le due società si starebbero anche muovendo per Davide Frattesi, gioiellino di 22 anni del Sassuolo che, dopo tanta Serie B, ora è diventato protagonista anche nel massimo campionato italiano. Dionisi lo ha lanciato al posto di Locateli, finito in estate alla Juventus, e l’ex Roma non ha deluso.

Personalità da vendere, doti da playmaker di prim'ordine e non solo, perché il centrocampista ha un buon feeling anche con il gol: sono già tre in questa stagione.

L’esordio in Serie A ha convinto tutti, Frattesi è un talento davvero interessante e potrebbe essere il futuro dei due club di Milano, tornati assoluti protagonisti sia in Italia che in Europa dopo alcuni anni bui.

In casa rossonera si sta già cercando un’alternativa a Kessié, che difficilmente rinnoverà il contratto. Il sogno è Renato Sanches, ma il mediano del Sassuolo sembra sta scaldano posizioni. All’Inter, un centrocampista centrale farebbe davvero comodo, visto che Inzaghi ne utilizza tre per volta, ma con Sensi sempre ai box e Vidal poco continuo, oltre che pesante sotto l’aspetto dell’ingaggio, un giocatore in più in quel reparto potrebbe essere un valore aggiunto nella corsa allo scudetto.