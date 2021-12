La squadra presieduta dagli Agnelli avrebbe potuto cedere De Ligt in Bundesliga, secondo quanto dichiarato da Mino Raiola, suo agente. L'Inter, invece, programma il futuro tra cessioni e possibili acquisti.

Le parole di Raiola

La Juventus avrebbe potuto cedere De Ligt al Bayern Monaco. La rivelazione è arrivata direttamente dal procuratore olandese, Mino Raiola, il quale ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Sport1 confermando la trattativa tra la squadra tedesca e quella torinese.

"Sapevate che lo avevamo quasi portato a Monaco? – ha dettagliato Raiola – C’erano stati diversi colloqui, la cosa poi non è andata a buon fine".

L'addio dell'olandese, valutato circa 60 milioni di euro, avrebbe sicuramente dato una mano alle casse della squadra presieduta dagli Agnelli, che ha avuto gravi problemi economici causati dalla pandemia ma soprattutto dall'onerosa operazione che ha portato Cristiano Ronaldo a Torino. De Ligt è stato poi confermato in rosa per dare un futuro alla difesa nonostante ci fosse anche l'interesse del Barcellona.

L'Inter penserebbe a Viti e Raspadori

La società nerazzurra, invece, avrebbe in mente di potenziare il reparto offensivo ma anche quello difensivo. Nel mirino ci sarebbe il giovane Mattia Viti, che sta trovando spazio sotto la guida di Andreazzoli e che potrebbe essere considerato come l'erede di Stefan De Vrij.

L'olandese potrebbe lasciare l'Inter al termine della stagione per trasferirsi in Premier League dove lo seguirebbero sia Tottenham che Everton. L'ex Lazio ha il contratto in scadenza nel 2023 e l'Inter potrebbe decidere di cederlo soprattutto se dovesse arrivare un'offerta di circa 40 milioni di euro. Tale cifra permetterebbe di mettere a segno una netta plusvalenza ma soprattutto di finanziare il mercato con nomi di prospettiva come dettato dalla nuova politica degli Zhang.

Nel mirino, infatti, ci sarebbe anche Giacomo Raspadori del Sassuolo che, così come Scamacca, interesserebbe molto a Giuseppe Marotta. La valutazione del primo sarebbe di circa 30 milioni di euro ma l'affare si potrebbe organizzare per la prossima estate, data in cui potrebbe partire Alexis Sanchez. Il cileno, per età e stipendio, non sarebbe più in linea con i requisiti espressi dalla proprietà asiatica e potrebbe anche rescindere consensualmente il suo contratto.

Sulle sue tracce ci sarebbero anche club come Betis Siviglia, Marsiglia e Siviglia. L'Inter punterebbe anche Davide Frattesi del Sassuolo per potenziare il centrocampo soprattutto in chiave Champions League. In attesa di capire quale sarà la sfidante a febbraio, la società dovrebbe mettere a segno un colpo in quel reparto perché Inzaghi non avrà a disposizione a causa della squalifica rimediata contro il Real Madrid, Nicolò Barella. Gli orizzonti dell'Inter sarebbero però anche su Nandez del Cagliari.