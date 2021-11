La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. Le problematiche riscontrate in questo inizio di stagione potrebbero portare la società bianconera a valutare a cedere diversi giocatori, così da agevolare l'arrivo di rinforzi di qualità per centrocampo e settore avanzato. Sembra infatti mancare qualità nel gioco, oltre al fatto che non stanno arrivando i gol del settore avanzato. L'addio di Cristiano Ronaldo sta pesando molto, basti pensare che i bianconeri hanno realizzato appena 18 gol in 13 partite di campionato.

Per questo si valutano diversi giocatori, i preferiti per il centrocampo sono Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara e per il settore avanzato Dusan Vlahovic e Julian Alvarez.

La società bianconera però starebbe cercando di valutare anche qualche ingaggio a prezzo vantaggioso, magari in prestito. A tal riguardo si parla di un possibile scambio di mercato con il Paris Saint Germain che riguarderebbe due centrocampisti: da una parte Arthur Melo e dall'altra Leandro Paredes. Tale scambio si definirebbe sulla base di prestito e poi con degli eventuali trasferimenti a titolo definitivo dalla prossima stagione.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Paredes

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Paris Saint Germain e la Juventus a gennaio potrebbero definire uno scambio di prestiti che riguarderebbe Leandro Paredes e Arthur Melo. Entrambi sono considerati in questo momento sostanzialmente delle riserve dai rispettivi tecnici e potrebbero rilanciarsi in un'altra società.

L'argentino ha già giocato nel campionato italiano, è stato infatti alla Roma prima del trasferimento allo Zenit San Pietroburgo e poi al Paris Saint Germain. Egli si integrerebbe molto bene con Manuel Locatelli.

Il brasiliano invece migliorerebbe dal punto di vista tecnico il centrocampo francese, andando a supportare giocatori come Gueye e Verratti.

Potrebbe quindi essere uno scambio ideale per entrambe le società, anche perché sia Paredes che Arthur Melo vorrebbero rilanciarsi dopo stagioni non ideali.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe cedere non solo Arthur Melo, ma anche Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. I due centrocampisti stanno deludendo le aspettative, arrivati oramai due stagioni e mezzo fa a parametro zero, non hanno inciso come ci aspettava, anche in considerazione dell'ingaggio pesante che guadagnano da circa 7 milioni di euro a stagione.

Per loro si parla di un possibile approdo in società inglesi. Attualmente quella più interessata sembra essere il Newcastle, che ha grandi disponibilità economiche e vuole migliorare la propria classifica. Il francese potrebbe essere ceduto per circa 15 milioni di euro, per il gallese si valuta una rescissione consensuale.

Tali eventuali partenze, oltre a garantire una buona somma da utilizzare per gli acquisti, porterebbero pure un risparmio evidente sul monte ingaggio della società bianconera.