L'Inter avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Antonin Barak sotto richiesta di Simone Inzaghi. La polivalenza tattica e la tecnica del ragazzo avrebbero conquistato il tecnico nerazzurro, pronto a inserirlo nel suo centrocampo al posto di Nicolò Barella o come mezzala di qualità se non dovesse giocare Hakan Calhangolu. La valutazione del Verona, però, sarebbe già salita da 15 milioni a 20 milioni di euro e sulla strada nerazzurra si sarebbe messo di traverso anche il Milan che vorrebbe potenziare il reparto se dovesse dire addio Franck Kessie.

I dirigenti della società presieduta dagli Zhang potrebbero però abbassare le pretese dei veneti mettendo sul piatto anche una contropartita tecnica che potrebbe essere quella di Roberto Gagliardini.

L'ex Atalanta non sarebbe centrale nel progetto di Inzaghi e potrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità in un progetto dove verrebbe considerato centrale. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro. Barak piacerebbe anche all'estero dove si sarebbero mosse già squadre come i tedeschi del Mainz e gli inglesi del West Ham e del Chelsea. Il calciatore, in caso di addio, dovrebbe lasciare al termine della stagione e non a gennaio.

La strategia per avere Nandez

A gennaio l'Inter potrebbe intensificare i contatti per Nahitan Nandez.

Il centrocampista sarebbe stato vicino all'approdo alla Pinetina già in estate prima che si puntasse su Denzel Dumfries. Questa volta, però, la trattativa potrebbe concretizzarsi attraverso una strategia che prevede un prestito oneroso che si aggira sui 5-6 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato tra diciotto mesi, nel giugno del 2023.

Un'operazione complessiva da circa 20 milioni di euro nella quale si potrebbe inserire anche il cartellino del giovane Martin Satriano. Nandez, però, sarebbe molto seguito anche dal Napoli ma nei mesi precedenti avrebbe addirittura parlato di un accordo quadriennale con l'Inter. Per questo i nerazzurri resterebbero ancora in pole rispetto alle altre pretendenti.

Idea Kostic per Perisic

L'Inter potrebbe poi puntare su Filip Kostic se Ivan Perisic non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Al momento, le pretese economiche del croato sarebbero troppe elevate per il budget degli Zhang che non vorrebbero sborsare più di tre milioni di euro per un calciatore che ha già varcato la soglia dei trentanni. Molto più futuribile la trattativa per il serbo che, grazie alla mediazione del suo agente Lucci, potrebbe lasciare il Francoforte al termine della stagione e accettare la causa nerazzurra. La valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro.