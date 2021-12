Puntellare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, con acquisti di qualità e spessore. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore nerazzurro, così da essere competitivi sia in Italia che in Europa.

Reparto sotto osservazione è il centrocampo, con la dirigenza interista a caccia di un'alternativa di livello da regalare ad Inzaghi già nel mercato invernale. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Georgino Wijnaldum, centrocampista olandese del Paris Saint Germain, arrivato in estate dal Liverpool durante la campagna faraonica dei parigini.

Nonostante la leadership e le grandi qualità, l'ex centrocampista dei Reds non riesce ad imporsi nello scacchiere tattico di Mauricio Pochettino, come dimostrano le venti presenze stagioni con soltanto tre gol, di cui due segnati in Champions League contro il Lipsia. Ecco perchè, il mediano olandese potrebbe decidere di cambiare aria già a gennaio per giocare con maggiore continuità.

I nerazzurri stanno monitorando la situazione e potrebbero chiedere il centrocampista in prestito, ma devono fare i conti con le insidie che provengono dalla Premier: infatti, sul numero otto parigino ci sarebbe l'interesse anche dell'Arsenal.

Per quanto riguarda giugno, l'Inter sta invece osservando con grande attenzione le prestazioni di Antonin Barak, centrocampista della Repubblica Ceca in forza al Verona, che rappresenterebbe un colpo di grande livello per la compagine nerazzurra.

Inter, le possibili avversarie in Champions League

Dopo dieci anni, l'Inter è ritornata alla fase finale in Champions League, grazie al secondo posto ottenuto nel raggruppamento alle spalle del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Lunedì, l'undici di Simone Inzaghi scoprirà l'avversaria negli ottavi della competizione, con molti top club europei inseriti come teste di serie nell'urna di Nyon.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra le squadre che i nerazzurri potrebbero incrociare, c'è il Bayern Monaco di Julian Naglesmann, che rappresenta il pericolo maggiore. I bavaresi hanno dimostrato di essere una delle candidate alla vittoria finale: 18 punti su 18 conquistati nel girone, e nell'ultima sfida del raggruppamento, hanno rifilato un tris al Barcellona del neo tecnico Xavi.

Altra squadra che punta alla vittoria finale è il Manchester City di Pep Guardiola, che come in ogni stagione dimostra un gioco spumeggiante. I Citizens hanno conquistato il primato del girone, battendo il Psg di Mbappe, Neymar e Messi, dimostrando di avere una grande organizzazione ed una qualità eccezionale nella rosa.

Discorso simile anche per il Liverpool di Jurgen Klopp, che come il Bayern Monaco, ha conquistato 6 vittorie nel raggruppamento, finendo a punteggio pieno. I Reds puntano su una solidità difensiva ritrovata con il ritorno di Van Dijk, e su un attacco stellare formato da calciatori di altissima qualità come Manè, Firmino, Jota e soprattutto Salah, autore di 7 reti in sei partite.

Infine, le altre squadre presenti sono Manchester United di Cristiano Ronaldo che risulta sempre un pericolo in una competizione affascinante come la Champions, l'Ajax del capocannoniere Sebastian Haller (10 reti per l'ex bomber del West Ham), ed il Lille che potrebbe risultare l'avversario più "morbido".