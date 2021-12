Dopo il pareggio ottenuto contro il Venezia, la Juventus è già proiettata in vista della prossima partita del campionato di Serie A: sabato 18 dicembre alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino arriverà il Bologna.

Per questa gara il tecnico bianconero Max Allegri sta cercando di recuperare diversi uomini, McKennie su tutti, saranno certamente ancora fuori invece Danilo e Chiesa, così come Dybala.

Allegri prepara la sfida contro il Bologna: si cerca il recupero McKennie

La Juventus si sta preparando per la prossima sfida contro il Bologna: in questi giorni mister Massimiliano Allegri cerca di recuperare alcuni uomini importanti, come ad esempio Weston McKennie per il centrocampo.

Sono ancora indisponibili invece Federico Chiesa e Danilo, il primo potrebbe tornare a disposizione per il 2022. Anche Dybala non sarà della partita: l'attaccante argentino ha avuto un problema muscolare durante il match con il Venezia.

In difesa Bonucci e De Ligt dovrebbero essere titolari, mentre a centrocampo sarà dato spazio a Locatelli con Bentancur, assieme a uno tra Rabiot e Bernardeschi. La coppia offensiva sarà composta con ogni probabilità da Moise Kean e da Alvaro Morata, mentre Kulusevski dovrebbe partire dalla panchina.

Ecco come potrebbe schierarsi la Juventus contro il Bologna: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini, Locatelli, Bentancur, Cuadrado, Rabiot (Bernardeschi), Morata, Kean.

Contro il Bologna è vietato sbagliare per la Juventus

La partita di Serie A Tim tra la Juventus e il Bologna sarà visibile in diretta tv solo per gli abbonati a Dazn con calcio d'inizio sabato 18 dicembre alle ore 18.

La Juventus non può permettersi di perdere altri punti per strada. In classifica infatti la squadra bianconera ha attualmente totalizzato 28 punti nelle prime 17 giornate e si trova al sesto posto, con 12 punti di ritardo dall'Inter, diventata capolista solitaria dopo la scorsa giornata.

I bianconeri hanno inoltre 8 punti di ritardo dal quarto posto (l'ultimo valevole per la qualificazione alla prossima Champions League), attualmente occupato dal Napoli di Spalletti.

Intanto in queste ore la Juventus ha conosciuto il nome della propria avversaria negli ottavi di finale di questa edizione di Champions League. Si tratta dello Sporting Lisbona. I portoghesi hanno chiuso al secondo posto il loro gruppo, eliminando il Borussia Dortmund.