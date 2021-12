Sabato 18 dicembre alle ore 18 si giocherà Bologna-Juventus, gara valida per il 18° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nel corso della giornata precedente, hanno subito una sconfitta per 2-1 fuori dalle mura amiche ad opera del Torino di Juric: reti di Sanabria e autogoal di Soumaoro per i granata a cui ha inutilmente replicato Orsolini su rigore per i rossoblu. La Vecchia Signora, invece, ha ottenuto un punto nel pareggio per 1-1 allo Stadio Pierluigi Penzo contro il Venezia di Zanetti, dove al goal di Morata nella prima frazione per i bianconeri ha risposto Aramu nel secondo tempo per i lagunari.

Statistiche: l'ultimo pareggio tra le due compagini risale al 19 febbraio 2016, quando il match terminò a reti inviolate.

Bologna, ballottaggio Vignato-Sansone sulla trequarti

Mister Mihajlović e il suo Bologna stanno disputando una stagione al di sopra delle aspettative, considerando che militano al 10° posto della classifica a 4 lunghezze dalla zona Conference League. Per tentare di impensierire i bianconeri, l'allenatore serbo potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Skorupski a difesa dei pali. Terzetto arretrato che avrà ottime chance di essere composto da Theate, Medel e Soumaoro. Le chiavi del centrocampo, invece, dovrebbero essere consegnate alla coppia Svanberg-Soriano che farà da scudo in mezzo al reparto, mentre Hickey e Silvestri agiranno come ali rispettivamente a sinistra e destra del campo da gioco.

Sulla trequarti campo rossoblu, inoltre, oltre a Barrow vi sarà il ballottaggio tra Vignato e Sansone, col giocatore classe 2000 della nazionale Under-21 italiana che pare leggermente favorito per una maglia. Il vertice offensivo, infine, potrebbe essere interpretato da Arnautovic.

Juventus, Cuadrado e Bentancur in mediana

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, dopo essere stati fermati dal pari col Venezia, vorranno tornare alla vittoria già da questo match, così da non perdere ulteriore terreno nella corsa al quarto posto, la quale al momento dista 8 lunghezze.

Per battere il Bologna, il tecnico toscano potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Szczesny come estremo difensore. La linea difensiva sarà formata, con ogni probabilità, da Bonucci e de Ligt al centro, con De Sciglio a destra e Pellegrini a sinistra. Probabile l'inedita coppia Cuadrado-Bentancur in mediana, mentre sulla trequarti campo dovrebbero giocare dal primo minuto Locatelli, Bernardeschi e Jorge, i quali agiranno a supporto dell'unica punta Morata.

Pesanti le assenze per infortunio di Chiesa e Danilo, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Dybala.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus:

Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Theate, Medel, Soumaoro, Svanberg, Soriano, Hickey, Silvestri, Vignato (Sansone), Barrow, Arnautovic. Allenatore: Mihajlović.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny, De Sciglio, Pellegrini, de Ligt, Bonucci, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Jorge, Bernardeschi, Morata. Allenatore: Allegri.