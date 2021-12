La Juventus è al lavoro sul mercato e a gennaio potrebbe effettuare diverse cessioni importanti. La società bianconera potrebbe alleggerire la rosa e successivamente rinforzare centrocampo e settore avanzato. Rimane però difficile effettuare cessioni, anche perché non c'è molta disponibilità economica. Le uniche società che sembrano poter spendere sono quelle inglesi. Non è un caso che si parla del possibile approdo di Ramsey, Rabiot e Kulusevski rispettivamente all'Everton, Newcastle e Tottenham. Fra i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera ci sarebbero anche Rodrigo Bentancur e Arthur Melo. Il centrocampista uruguaiano non ha molto mercato, il brasiliano invece piace in Germania ma anche nel campionato italiano.

Ci sarebbero Friburgo, Bayern Monaco e Lazio interessate al centrocampista. La Juventus però lo valuta circa 35 milioni di euro, potrebbe però cederlo in prestito con diritto di riscatto. Altra possibilità concreta è uno scambio di mercato con la società laziale. Uno dei giocatori graditi da Massimiliano Allegri è Luis Alberto, che sta avendo diverse problematiche con il gioco di Maurizio Sarri. Potrebbe quindi definirsi uno scambio di mercato fra il centrocampista spagnolo e Arthur Melo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe effettuare uno scambio di mercato con la Lazio che porterebbe Arthur Melo nella società laziale e Luis Alberto in bianconero.

Attualmente i due centrocampisti stanno avendo problematiche nelle rispettive società. Il brasiliano non è considerato un titolare da Allegri così come lo spagnolo da Sarri. Luis Alberto migliorerebbe la qualità del centrocampo bianconero, Arthur Melo sarebbe il giocatore ideale per il tecnico della Lazio nell'impostazione di gioco.

Tale scambio di mercato potrebbe definirsi sulla base di un prestito e non a titolo definitivo. Anche perché il brasiliano ha un ingaggio importante da circa 6 milioni di euro a stagione. Sempre nella Lazio gioca un difensore che potrebbe interessare per la prossima stagione. Si tratta di Luiz Felipe, che va in scadenza di contratto a fine stagione: potrebbe essere un rinforzo ideale per ringiovanire la difesa bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare una punta nel mercato di gennaio. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che però difficilmente lascerà la Fiorentina a gennaio. Si valutano altri giocatori per il settore avanzato. Piace Julian Alvarez del River Plate ma anche Anthony Martial. L'agente sportivo del giocatore del Manchester United ha dichiarato che il francese lascerà a gennaio la società inglese.