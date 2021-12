La Juventus è attesa da un mercato di gennaio importante. La società bianconera potrebbe effettuare diverse cessioni non solo per alleggerire la rosa ma anche per agevolare l'arrivo di un centrocampista e di una punta. Serve un giocatore bravo ad impostare il gioco ma anche una punta che sappia finalizzare le azioni da gol. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbero Denis Zakaria e Gianluca Scamacca, anche se la punta italiana difficilmente lascerà il Sassuolo a gennaio. Per questo la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di giocatori in prestito fino a giugno così da rinforzare il settore avanzato fino a fine stagione.

Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera per il settore avanzato ci sarebbe anche Edinson Cavani, che con l'arrivo di Ralf Rangnick come tecnico del Manchester United non ha migliorato di certo il minutaggio rispetto a quando la squadra era affidata a Solskjaer. L'uruguaiano ha un contratto in scadenza a giugno ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe lasciare la società inglese già a gennaio. Sul giocatore fino a qualche giorno fa c'era anche il Barcellona ma il recente acquisto di Ferran Torres potrebbe portare i catalani a rinforzare ulteriormente solo il settore difensivo.

Cavani potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore Edinson Cavani potrebbe essere il rinforzo della Juventus per il settore avanzato.

L'uruguaiano potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaio perché vorrebbe raccogliere maggior minutaggio. Attualmente sul giocatore ci sarebbe l'interesse della Juventus ma non più quello del Barcellona, che ha recentemente acquistato Ferran Torres. Sarebbe seguito anche dal Corinthians. Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile approdo di Cavani alla Juventus non trovano particolari conferme fra i giornali sportivi italiani.

Difficile che la società bianconera decida di investire su un giocatore che nell'anno nuovo compirà 35 anni. Inoltre, Cavani ha un ingaggio importante che la Juventus non vorrebbe pagare, anche per 'solo' sei mesi. Per questo la società bianconera potrebbe decidere di non investire ulteriormente nel settore avanzato a gennaio e posticipare l'acquisto di una punta a giugno.

Si parla di un interesse concreto per Gianluca Scamacca ma il preferito sembra essere Dusan Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista a gennaio anche se molto dipenderà dalla cessioni. Se dovessero partire Aaron Ramsey e Arthur Melo potrebbe arrivare Denis Zakaria. Lo svizzero ha il contratto in scadenza a fine stagione e potrebbe arrivare ad un prezzo vantaggioso nella società bianconera.