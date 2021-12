L'ultima giornata del girone d'andata del campionato italiano si è chiusa con le vittorie di Inter, Milan e Juventus, con il pareggio dell'Atalanta e con la sconfitta del Napoli. Risultati importanti che confermano il primo posto dei nerazzurri con un +4 sui rossoneri e soprattutto con la Juventus che ha recuperato tre punti ai campani e due ai bergamaschi. La squadra di Allegri è a -5 dal terzo e a -4 dal quarto posto. A parlare della Juventus in una recente intervista è stato anche il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, che ha sottolineato come i bianconeri siano ritornati in lotta per il campionato.

Le sei vittorie in otto match a detta del tecnico dell'Inter dimostrano la forza della Juventus, che già a gennaio potrebbe recuperare altri punti alle prime quattro squadre in classifica. Sfiderà il Napoli, la Roma il Milan a gennaio e l'Atalanta a febbraio. Inzaghi ha poi parlato di Milan e Napoli, dichiarando che i rossoneri ha sostituito bene giocatori come Donnarumma e Calhanoglu, i campani invece non hanno ceduto giocatori importanti nel recente Calciomercato estivo.

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato della lotta per il campionato

''Nella corsa scudetto metto dentro non solo Milan e Napoli ma anche l’Atalanta e la Juve. I bianconeri hanno perso punti, sono più indietro di quanto ci aspettassimo.

Ma stanno tornando, hanno vinto sei delle ultime otto: la Juve è un avversario da tenere in considerazione''. Queste le dichiarazioni di Simone Inzaghi in una recente intervista. Il tecnico dell'Inter ha sottolineato che la lotta per il campionato riguarderà cinque squadre, fra queste anche i bergamaschi e i bianconeri. Proprio la Juventus sarà avversaria dell'Inter nella finale di Supercoppa Italiana prevista allo stadio San Siro il 12 gennaio.

I prossimi match di campionato

La Juventus è attesa da un inizio del girone di ritorno importante, in cui potrebbe recuperare altri punti a Inter, Milan, Napoli e Atalanta. Il 6 gennaio giocherà contro i campani, subito dopo ci sarà il match contro la Roma e l'Inter in Supercoppa Italiana. Seguono le partite contro l'Udinese in campionato, la Sampdoria in Coppa Italia e il Milan in campionato.

A febbraio invece ci sarà il match contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. La società bianconera cercherà di supportare il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri con investimenti sul mercato. Se si dovessero concretizzare alcune cessioni potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta. I preferiti sembrano Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. Il giocatore della Fiorentina potrebbe essere un acquisto nel mercato giugno.