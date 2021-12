La Juventus nei giorni scorsi ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da prima nel proprio girone, superando al fotofinish il Chelsea. La squadra quindi bianconera eviterà di giocare gli ottavi squadre contro Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid oltre che il Chelsea (già affrontata nel girone) e l'Inter, l'altra squadra italiana qualificata alla prossima fase della principale manifestazione europea.

La Champions League ha portato nelle casse bianconere fino ad adesso circa 70 milioni di euro di ricavi, che potrebbero significare uno o due acquisti importanti nel mercato di gennaio: la società piemontese potrebbe rinforzare la rosa con un centrocampista di qualità e con una punta.

Intanto in un recente sondaggio il sito web Calciomercato.it ha chiesto agli utenti quale sarebbe l'acquisto ideale per la Juventus nel mercato di gennaio per migliorare la rosa. Al primo posto è stato votato l'attaccante del Manchester United Edinson Cavani.

I tifosi hanno votato Edinson Cavani come acquisto ideale della Juve a gennaio

Secondo gli utenti del web che hanno votato nel sondaggio l'acquisto ideale della Juventus per il mercato di gennaio sarebbe Edinson Cavani. La punta del Manchester United è in scadenza di contratto con la società inglese a fine stagione e potrebbe arrivare in inverno a prezzo "vantaggioso". Attualmente l'uruguaiano è una riserva e potrebbe valutare una partenza dalla società inglese.

Nel sondaggio Cavani è stato votato con il 36,8% dei voti, seguono appaiati al secondo posto il centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni e la punta del Paris Saint Germain Mauro Icardi, entrambi con il 26,3% dei voti. L'ultimo giocatore più votato di questo sondaggio è il centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach Denis Zakaria.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni importanti a gennaio prima di effettuare acquisti. Si valutano infatti le partenze di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo, che hanno un ingaggio pesante e che potrebbero approdare in società inglesi.

Per quanto riguarda i rinforzi, piacciono per il centrocampo Axel Witsel e Denis Zakaria. Come punta invece il preferito rimane Dusan Vlahovic, il giocatore della Fiorentina però difficilmente lascierà la società toscana nel mercato di gennaio.