La Juventus nei prossimi mesi potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. A tre stagioni dall'acquisto di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, la società bianconera potrebbe ritornare a valutare gli arrivi di giocatori senza costo di cartellino. Ci sono diversi calciatori che potrebbero migliorare in maniera importante la rosa bianconera. Molto dipenderà dalle cessioni ma fra difesa, centrocampo e settore avanzato si seguono diversi profili. A partire da due giocatori del Chelsea, Antonio Rudiger e Andreas Christensen, che potrebbero lasciare a parametro zero la società inglese a giugno.

Piacciono molto per il centrocampo Paul Pogba e Denis Zakaria: il francese potrebbe arrivare a giugno mentre per lo svizzero si parla anche di un possibile approdo in bianconero già a gennaio con il pagamento di una somma. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, nelle ultime ore alcune giornali sportivi parlano di un interesse concreto per Lorenzo Insigne. La punta del Napoli non ha ancora prolungato la sua intesa contrattuale con la società campana. Attualmente ci sarebbe distanza fra l'offerta dei campani e le richieste economiche del giocatore.

Insigne potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero a giugno

La punta del Napoli va in scadenza di contratto a fine stagione e sarebbe un acquisto importante che si adatterebbe perfettamente nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 di Allegri. Inoltre avrebbe un ingaggio sostenibile da parte della Juventus, considerando che potrebbe accontentarsi di circa 5 milioni di euro netti a stagione. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi soprattutto se non dovesse prolungare il suo contratto Paulo Dybala.

A gennaio l'agente sportivo dell'argentino Jorge Antun dovrebbe ritornare a Torino per il contratto della punta. Se non dovesse arrivare l'intesa, Dybala potrebbe essere ceduto già a gennaio dalla Juventus così da guadagnare una somma dal suo cartellino. Su Insigne ci sarebbe l'interesse concreto non solo della Juventus anche di altre società, fra queste Milan, Inter, Roma e Lazio.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato non solo con l'acquisto di un parametro zero come Insigne ma anche investendo su un giovane di qualità. Piace molto Gianluca Scamacca, valutato circa 30 milioni di euro dal Sassuolo. La società emiliana potrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Il preferito rimane Dusan Vlahovic, che potrebbe essere uno degli acquisti principali della società bianconera a giugno.