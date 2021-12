La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. I bianconeri potrebbero effettuare diverse cessioni anche in considerazione dell'inizio di stagione deludente in campionato. Il pareggio contro il Venezia dimostra le problematiche della rosa bianconera, che potrebbe essere rinforzata con un centrocampista ed una punta.

Difficile invece l'acquisto di un difensore, anche perché sembra essere il settore che dà più garanzie tecniche. La crescita evidente di Pellegrini nel ruolo di terzino sinistro dà un'alternativa valida ad Alex Sandro, uno dei giocatori più deludenti di questo inizio di stagione.

La Juventus potrebbe rinforzare la difesa in estate, anche in considerazione dell'età avanzata di Bonucci e Chiellini. Dopo tre stagioni la società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi acquisti senza costo di cartellino si sono concretizzati nell'estate 2019, quando arrivarono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. I due centrocampisti hanno deluso le aspettative e potrebbero essere due dei partenti del mercato di gennaio. Ritornando ai possibili rinforzi a parametro zero in estate, la Juventus starebbe lavorando all'ingaggio del difensore del Chelsea Andreas Christensen.

Il difensore Christensen potrebbe approdare alla Juve a parametro zero in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare in estate il difensore Andreas Christensen, in scadenza di contratto con il Chelsea a fine stagione.

Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese. Si tratterebbe di un acquisto importante che garantirebbe anche un ringiovanimento della rosa bianconera. Sul difensore ci sarebbe l'interesse concreto anche di Milan e Inter, che starebbero valutando l'acquisto di un difensore.

I rossoneri potrebbero perdere a parametro zero Alessio Romagnoli, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione. La società nerazzurra potrebbe cedere Stefan De Vrij, in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la difesa la prossima stagione ma anche centrocampo e settore avanzato.

Potrebbe attingere al mercato dei parametri zero anche per rinforzare gli altri settori. Si parla di un interesse concreto per Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione. Difficile però il suo arrivo in bianconero per l'ingaggio che attualmente guadagna nella società inglese. Per quanto riguarda il ruolo di punta, il preferito rimane Dusan Vlahovic, che potrebbe lasciare la Fiorentina in estate.