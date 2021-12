La Juventus dopo tre stagioni, nella prossima estate potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero.

La società bianconera nelle ultime stagioni ha deciso di non investire su giocatori a cartellino gratuito anche perché gli ultimi arrivi in questa modalità si sono rivelati non ideali dal punto di vista tecnico ed economico: Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che oltre a non aver dato un contributo determinante in campo costano pure molto per il bilancio societari (ciascuno percepisce sette milioni di euro netti a stagione).

La società bianconera però in prospettiva della prossima estate avrebbe individuato un giocatore che potrebbe essere importante per la rosa di Allegri.

Si tratta di Sergi Roberto, difensore e centrocampista in scadenza di contratto con il Barcellona a fine stagione. Attualmente il giocatore è infortunato, rientrerà fra qualche mese. La società catalana non vorrebbe prolungare il suo contratto, anche in considerazione del fatto che è uno dei giocatori che più guadagna nel Barcellona. Su Sergi Roberto ci sarebbe l'interesse anche di altre società, fra queste anche l'Inter.

Il centrocampista Sergi Roberto possibile acquisto a parametro zero in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare Sergi Roberto a parametro zero in estate. Il difensore e centrocampista difficilmente prolungherà il suo contratto con il Barcellona e potrebbe essere un ottimo elemento per la società bianconera.

Garantirebbe esperienza e qualità, oltre a una duttilità importante: Sergi Roberto può giocare sia come terzino destro che in un centrocampo a tre come mezzala.

Sullo spagnolo ci sarebbe l'interesse concreto dell'Inter.

La carriera professionale di Sergi Roberto

Il giocatore classe 1992 del Barcellona Sergi Roberto ha vinto numerose competizioni con la società catalana: sei campionati spagnoli, tre Supercoppe di Spagna, sei Coppe di Spagna a cui bisogna aggiungere due Champions League, due Supercoppa Europee e due Mondiali per Club.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dal 2006 è al Barcellona, facendo la trafila nelle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra. Dal 2009 al 2013 ha giocato nella squadra B catalana, prima di approdare in "prima squadra". Fino ad adesso ha disputato 205 partite coi blaugrana nella Liga.

In carriera ha anche totalizzato 11 presenze nella Nazionale spagnola.