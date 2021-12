La Juventus nei prossimi mesi potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. A gennaio potrebbe effettuare cessioni importanti che agevolerebbero l'arrivo di un centrocampista e di una punta. Si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, Dusan Vlahovic e Julian Alvarez. A proposito della punta della Fiorentina, difficile che possa arrivare a gennaio. La punta vorrebbe aiutare i toscani a qualificarsi alle prossime competizioni europee. La Juventus starebbe valutando anche altri giocatori per rinforzare il settore avanzato.

Fra questi ci sarebbe Edinson Cavani, che nonostante il prossimo anno compirà 35 anni rimane un giocatore affidabile dal punto di vista tecnico. Va in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione e difficilmente prolungherà il suo contratto con la società inglese. Potrebbe quindi rappresentare un acquisto ideale, perché arriverebbe a cartellino gratuito anche se dovrebbe accettare una diminuzione dell'ingaggio che attualmente guadagna con il Manchester United. Sarebbe però un giocatore ideale da integrare al settore avanzato bianconero formato da Dybala e Chiesa. Difficile che venga riscattato Morata, considerando i 35 milioni che la Juventus dovrebbe spendere per acquistare il cartellino dello spagnolo.

La punta Cavani potrebbe approdare alla Juve a parametro zero in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Edinson Cavani a parametro zero la prossima stagione. Sarebbe un acquisto ideale che potrebbe arrivare in caso di mancato riscatto del cartellino di Morata. Il suo arrivo potrebbe non dipendere dall'approdo in bianconero di Dusan Vlahovic, che la Juventus potrebbe provare ad acquistare in estate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Difficile infatti che la Fiorentina lo lasci partire a gennaio considerando la possibilità dei toscani di qualificarsi alle prossime competizioni europee.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni durante il mercato di gennaio. Adrien Rabiot e Aaron Ramsey potrebbero partire, così come Arthur Melo, per il quale la società bianconera potrebbe accettare anche un prestito.

Si valutano eventuali offerte anche per Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Per lo svedese la Juventus vorrebbe almeno 40 milioni di euro. Somma che sarebbe utilizzata per l'acquisto di esperienza a centrocampo. Per quanto riguarda il settore avanzato, la Juventus valuta Julian Alvarez, come già anticipato ad inizio articolo. La punta del River Plate è uno dei protagonisti del calcio argentino in questa stagione, avendo segnato già più di venti gol. Potrebbe lasciare la società argentina per circa 20 milioni di euro.