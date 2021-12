La Juventus la prossima stagione potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Dopo tre stagioni la società bianconera starebbe valutando la possibilità di acquistare giocatori senza pagare costi di cartellino. Ci sono infatti diversi calciatori di qualità che potrebbero non prolungare con le rispettive società di appartenenza per fare una nuova esperienza professionale. Basti pensare a Kylian Mbappé o Paul Pogba, in Italia invece ad attirare l'interesse sono Alessio Romagnoli e Frank Kessié, in scadenza con il Milan. Altro giocatore che piace molto a diverse società italiane è il centrocampista Sergi Roberto, in scadenza di contratto con il Barcellona.

Lo spagnolo può giocare anche come terzino destro, come dimostrato nelle ultime stagioni nella società catalana. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto della Juventus, che starebbe valutando rinforzi di esperienza e di qualità per la rosa bianconera. Sarebbe però seguito anche dal Milan, potrebbe quindi definirsi una sfida di mercato fra le due società italiane.

Il centrocampista Sergi Roberto possibile acquisto a parametro zero a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Milan e Juventus starebbero valutando l'acquisto a parametro zero di Sergi Roberto, in scadenza di contratto con il Barcellona a fine stagione. Il centrocampista attualmente è infortunato e rientrerà all'inizio del nuovo anno.

Tale infortunio potrebbe agevolare l'addio dello spagnolo, che nelle ultime stagioni ha avuto diversi problemi muscolari. A 29 anni però è un giocatore che può dare ancora un ottimo contributo, per questo le due società italiane starebbero valutando il suo ingaggio. Piace molto la sua duttilità, Sergi Roberto può giocare mezzala in un centrocampo a tre ma anche terzino destro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo spagnolo però non è l'unico giocatore seguito dalla Juventus come possibile acquisto a parametro zero per la prossima stagione.

I giocatori in scadenza a fine stagione seguiti dalla Juventus

Si è parlato dell'interesse concreto per Sergi Roberto da parte della Juventus. La società bianconera starebbe valutando però anche altri giocatori che potrebbero lasciare a parametro zero le rispettive società.

Oltre ai già menzionati Pogba, Romagnoli e Kessié, la società bianconera starebbe valutando l'acquisto del difensore del Chelsea Andreas Christensen. Piacciono inoltre Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Si parla del possibile arrivo di uno di questi già a gennaio. Il preferito sembra essere il nazionale svizzero, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. A proposito di acquisti di gennaio, potrebbe inoltre arrivare una punta. Piacerebbero Julian Alvarez e Dusan Vlahovic.