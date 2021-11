La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero la prossima stagione. La società bianconera infatti starebbe valutando diversi giocatori di qualità che vanno in scadenza a giugno per rinforzare una rosa che anche contro il Chelsea ha dimostrato problematiche evidenti a centrocampo e nel settore avanzato. Potrebbe però rinforzare anche la difesa soprattutto nell'eventualità dovesse concretizzarsi qualche cessione importante. Si parla infatti di un possibile addio di De Ligt, che piace al Chelsea. In tal caso ci si aspetta almeno uno o due innesti importanti nel settore difensivo.

Uno di questi potrebbe essere il giocatore della Lazio Luiz Felipe. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il brasiliano potrebbe lasciare la società laziale a parametro zero la prossima stagione. Non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale considerando la distanza fra richieste del giocatore e offerta della società.

Su Luiz Felipe ci sarebbe l'interesse concreto non solo della Juventus ma anche dell'Inter, che invece potrebbe cedere Stefan De Vrij nel Calciomercato estivo.

Il brasiliano va in scadenza di contratto con la Lazio ed attualmente non c'è intesa per un eventuale prolungamento di contratto. Potrebbe quindi rappresentare un acquisto utile per entrambe le società, che potrebbero perdere i loro difensori titolari. Ci si riferisce a De Ligt per la Juventus e a De Vrij per l'Inter. Ci sono infatti diverse società inglesi interessate ai difensori olandesi.

I bianconeri sperano di ricavare una somma importante da De Ligt, valutato circa 100 milioni di euro. Per De Vrij invece l'Inter potrebbe accontentarsi di circa 60 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare altri giocatori in scadenza di contratto a fine stagione. Piacciono molto Alessio Romagnoli e Frank Kessié del Milan, la società bianconera valuta anche l'ingaggio di Axel Witsel del Borussia Dortmund, Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia.

Si valuta un altro giocatore importante. Ci si riferisce a Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione. Il problema di fondo è l'ingaggio che attualmente guadagna nella società inglese da 16 milioni di euro netti a stagione. Dovrebbe quindi accettare una diminuzione evidente per poter approdare nella società bianconera.