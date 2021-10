La Juventus è già al lavoro per la prossima stagione. La società bianconera sarebbe infatti molto attiva sul mercato, sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti. Fra i giocatori in scadenza a fine stagione e quelli non considerati parte del progetto sportivo, potrebbero lasciare Torino almeno in cinque-sei. Fra questi spiccano, Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey e Weston McKennie. Da valutare anche la situazione di Adrien Rabiot e Dejan Kulusevski, che potrebbero partire in caso di offerta importante.

La Juventus lavora anche agli acquisti: i preferiti sembrano essere il centrocampista del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni e la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic. La società bianconera però starebbe valutando anche la possibilità di ingaggiare giocatori a parametri zero. Ce ne sono diversi importanti, infatti, che potrebbero lasciare a parametro zero le rispettive società. Fra questi, spicca il centrocampista del Barcellona Sergi Roberto, che però piace anche al Milan.

Lo spagnolo Sergi Roberto in scadenza nel 2022: potrebbe trasferirsi alla Juventus o al Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe ingaggiare Sergi Roberto, centrocampista classe 1992 del Barcellona.

Sulle qualità del giocatore non ci sono dubbi, negli ultimi mesi però è stato condizionato da diversi infortuni muscolari che non gli hanno permesso di giocare molte partite. Se il giocatore darà garanzie di affidabilità dal punto di vista fisico, nei prossimi mesi la Juventus potrebbe provare ad ingaggiarlo. Come dicevamo, sullo spagnolo ci sarebbe, però, l'interesse concreto anche del Milan, che sta cercando giocatori d'esperienza da integrare con i tanti giovani che fanno parte della rosa rossonera.

L'inizio di stagione di Sergi Roberto è stato notevole: ha disputato due partite di Champions League da titolare e sei ne ha giocate in campionato, realizzando anche due gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno 2022.

Fra questi spicca il centrocampista Paul Pogba, centrocampista del Manchester United. Il francese non dovrebbe prolungare il suo contratto con la società inglese e potrebbe rappresentare un importante investimento per la società bianconera. Rimane però il problema dell'ingaggio, visto che, attualmente, guadagna circa 16 milioni di euro a stagione. Se dovesse accettare una diminuzione, potrebbe trasferirsi nella società bianconera. D'altronde, Pogba non ha mai nascosto il suo affetto nei confronti della Juventus. Piace anche Alessio Romagnoli, difensore del Milan, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione.