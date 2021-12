La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. La principale esigenza della società bianconera è quella di alleggerire la rosa, cercando di cedere quei giocatori che non sarebbero considerati importanti per il presente e per il futuro. I principali indiziati a fare una nuova esperienza professionale sono Aaron Ramsey e Arthur Melo.

Nelle prossime settimane ritornerà a Torino anche Douglas Costa, che ha un contratto con la Juventus fino a giugno. Il brasiliano sarebbe dovuto rimanere fino alla scadenza della sua intesa contrattuale con il Gremio, ma i brasiliani sono retrocessi in Serie B e l'ingaggio del centrocampista è evidentemente pesante.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Douglas Costa non rimarrà alla Juventus fino alla scadenza del suo contratto, ma potrebbe approdare in un'altra società brasiliana. Si tratta del San Paolo, pronto a rinforzare il centrocampo con un giocatore di qualità. In questo modo la società bianconera andrebbe a risparmiare sull'ingaggio del giocatore.

Il centrocampista brasiliano Douglas Costa potrebbe andare al San Paolo a gennaio

La Juventus potrebbe cedere Douglas Costa al San Paolo a gennaio. Il centrocampista dopo la retrocessione del Gremio nella "Serie B" dovrebbe rimanere in Brasile. La società bianconera non sarebbe interessata a valutare un suo eventuale ritorno nonostante abbia ancora un contratto fino a fine stagione.

Arrivato alla Juventus nel 2017 dal Bayern Monaco, Douglas Costa ha inciso solo in parte in bianconero, anche a causa dei tanti infortuni muscolari che ha subito. Da qui la decisione della Juventus di cederlo nella stagione 2020-2021 al Bayern Monaco e poi nell'attuale al Gremio.

Il resto del mercato della Juventus

Il centrocampista Douglas Costa è uno dei giocatori che più guadagna alla Juventus, con i suoi sei milioni di euro a stagione, lo superano Alex Sandro e Arthur Melo con 6,5 milioni e soprattutto Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, che hanno un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.

Proprio alcuni fra questi giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a gennaio ed a giugno.

A inizio anno nuovo i primi a partire potrebbero essere Aaron Ramsey e Arthur Melo: il gallese potrebbe rescindere il suo contratto, il brasiliano in prestito. Per quanto riguarda invece il francese Rabiot si valuta una cessione a titolo definitivo: la Juventus potrebbe accontentarsi anche di circa 10 milioni di euro per il suo cartellino.

Anche Alex Sandro potrebbe lasciare la società bianconera. In questo inizio di stagione il tecnico Massimiliano Allegri sta infatti dando fiducia a Luca Pellegrini, che potrebbe diventare il titolare come terzino.