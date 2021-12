La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo fra calcio giocato e mercato. I bianconeri nelle prime settimane del nuovo anno sfideranno Napoli, Roma e Milan in campionato.

La società avrà però anche molto lavoro da fare nelle cessioni dei giocatori che non sono considerati centrali nel progetto. Si valutano le partenze di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo, che hanno un ingaggio importante e che non sono considerati titolari dal tecnico Allegri. Il gallese potrebbe rescindere, mentre il francese essere ceduto per circa 10 milioni di euro.

Per il brasiliano si valuta un prestito: è difficile infatti trovare una società pronta a investire sul suo cartellino, che la Juventus che lo valuta circa 35 milioni di euro. Di recente il suo agente sportivo Federico Pastorello ha sottolineato come il centrocampista potrebbe lasciare la Juventus a gennaio per raccogliere più minutaggio anche perché vorrebbe giocare i mondiali con il Brasile. Fra le società che vorrebbero il brasiliano in prestito ci sarebbe anche la Lazio, con il tecnico Maurizio Sarri che ne è un estimatore.

Le agenzie di scommesse quotano l'approdo del centrocampista alla società laziale a 5,00. Stessa quota per l'eventuale trasferimento di Luis Alberto dalla Lazio alla Juventus.

Le agenzie di scommesse quotano a 5,00 l'approdo di Luis Alberto alla Juventus a gennaio

Secondo I bookmakers ci sono buone possibilità che Arthur Melo giochi nella Lazio da gennaio.

In questi giorni alcuni giornali sportivi hanno parlato di un possibile scambio di prestiti fra i due centrocampisti, anche se il problema principale riguarda l'ingaggio di Arthur Melo, il quale guadagna circa 6,5 milioni di euro a stagione, somma che difficilmente la Lazio potrà garantirgli.

A meno che la Juventus non paghi una parte dello stipendio del brasiliano.

Luis Alberto, sarebbe un rinforzo importante che migliorerebbe la qualità del centrocampo bianconero.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la rosa a gennaio acquistando un centrocampista e una punta. Luis Alberto sarebbe uno dei giocatori che piacciono al club, il preferito però sarebbe Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.

Il nazionale svizzero è il giocatore ideale per Allegri, che vuole migliorare l'impostazione di gioco, ma anche garantire fisicità ed equilibrio al centrocampo bianconero.

Per quanto riguarda il settore avanzato si valutano diverse punte, Dusan Vlahovic potrebbe arrivare a giugno. A gennaio invece si valuta l'acquisto di Gianluca Scamacca, che potrebbe lasciare il Sassuolo in prestito con diritto di riscatto a circa 28 milioni di euro.