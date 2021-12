La Juventus sarà una delle società più attive sul mercato a gennaio. Si parla molto dell'acquisto di un centrocampista e di una punta. Molto dipenderà dalle cessioni che la società bianconera riuscirà a concretizzare. Fra i possibili partenti spiccano Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo, oltre a Bentancur e Kulusevski. Il gallese potrebbe rescindere il suo contratto, il francese invece potrebbe lasciare la Juventus per circa 10 milioni di euro. Si valuta una cessione in prestito per il brasiliano, non sono arrivate offerte per il centrocampista uruguaiano.

A garantire una buona somma potrebbe essere la cessione dello svedese, che la Juventus valuta circa 40 milioni di euro. A gennaio però farà ritorno in bianconero anche il centrocampista Douglas Costa. Il brasiliano è retrocesso in Serie B con il Gremio e proprio per questo non sarà confermato dalla società. Il giocatore ha un contratto con la società bianconera fino a fine stagione e se non dovessero arrivare offerte potrebbe rimanere a Torino come fuori rosa. Douglas Costa è uno dei giocatori che più guadagna alla Juventus, circa 6 milioni di euro a stagione.

Il centrocampista Douglas Costa ritornerà alla Juventus a gennaio

La Juventus a gennaio ritroverà Douglas Costa. Il brasiliano ha un contratto con la società bianconera fino a fine stagione e il suo ritorno non è motivato dalla volontà della società di rinforzare la rosa.

Sarebbe dovuto rimanere al Gremio ma la retrocessione dei brasiliani in Serie B significa mancata riconferma la prossima stagione e ritorno alla Juventus fino a giugno. Douglas Costa non dovrebbe far parte della rosa di Massimiliano Allegri e di conseguenza potrebbe rimanere fuori rosa fino a fine stagione. A meno che arrivi un'offerta da parte di una società interessata al centrocampista.

I tanti infortuni muscolari subiti dal giocatore hanno condizionato la sua carriera professionale. Soprattutto alla Juventus ha dovuto saltare diverse partite prima di essere ceduto in prestito al Bayern Monaco e poi al Gremio.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà cedere diversi giocatori a gennaio ma anche rinforzare una rosa che ha dimostrato diverse problematiche in questo inizio stagione.

Serve un centrocampista di qualità oltre che una punta che garantisca gol. I 23 gol segnati in 17 partite dimostrano l'esigenza di acquistare un giocatore importante per il settore avanzato. Si valutano Denis Zakaria, Julian Alvarez e Dusan Vlahovic come possibili rinforzi di gennaio. Difficile arrivare alla punta della Fiorentina considerando che i toscani sono attualmente quinti in classifica e hanno ambizioni di qualificazione alle competizioni europee a fine stagione.