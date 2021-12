La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni importanti a gennaio. Si valutano infatti le partenze di Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski, Arthur Melo e Rodrigo Bentancur. A questi potrebbe aggiungersi Aaron Ramsey, il centrocampista gallese ha giocato le sue ultime partite con la nazionale del Galles ma in bianconero non è stato mai schierato nelle recenti partite. Per il centrocampista si parla di addio a gennaio, con la Juventus che sarebbe pronto a rescindere il suo contratto pur di risparmiare sul monte ingaggi. Il gallese guadagna circa sette milioni di euro netti a stagione ed una sua eventuale partenza darebbe la possibilità anche di un investire su un altro centrocampista.

A tal riguardo si parla di un interesse concreto della società bianconera per Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione. Ritornando a Ramsey, potrebbe approdare in Inghilterra. Nelle ultime ore l'Everton starebbe valutando il suo ingaggio. La società inglese sarebbe pronta a sostenere l'ingaggio del gallese andando evidentemente a risparmiare sul costo del cartellino.

Il centrocampista Ramsey potrebbe rescindere il contratto a approdare all'Everton

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Aaron Ramsey sarebbe vicino alla rescissione contrattuale con la Juventus. Un addio che potrebbe essere consensuale e senza indennizzo in quanto l'Everton potrebbe sostenere l'ingaggio importante che guadagna il centrocampista.

Ramsey guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione. La sua partenza permetterebbe alla Juventus di risparmiare molto sul monte ingaggi e di andare ad acquistare un giocatore di qualità bravo nell'impostazione di gioco. Come dicevamo però Ramsey non è l'unico giocatore che potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Potrebbe essere ceduto in prestito Arthur Melo, altro giocatore che ha un ingaggio importante.

Si valuta anche la partenza di Kulusevski, che piace a diverse società inglesi. Quella più interessata sembrerebbe essere l'Arsenal, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe pronta ad offrire circa 30 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus. La Juventus valuterebbe lo svedese circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus se dovesse concretizzare le cessioni prima menzionate potrebbe acquistare non solo un centrocampista ma anche una punta. Si valuta un rinforzo nel settore avanzato che possa migliorare i bianconeri in zona gol. Sono 22 gol in 16 partite in campionato, troppo pochi per una società che lotta per vincere il campionato. Il preferito rimane Dusan Vlahovic, le alternative sono Cavani e Alvarez.