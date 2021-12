La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a gennaio. L'inizio stagione negativo dei bianconeri nel gioco e dal punto di vista dei risultati potrebbe portare la società ad alleggerire la rosa e ad acquistare giocatori più idonei al progetto sportivo. I principali indiziati a lasciare la società sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo e Dejan Kulusevski. Tutti giocatori che piacciono a diverse società inglesi e che potrebbero garantire non solo una somma importante dalla cessione dei loro cartellini ma anche un risparmio evidente sul monte ingaggi.

A questi potrebbe aggiungersi anche Federico Bernardeschi, che in questo inizio di stagione è stato schierato in diverse partite da Massimiliano Allegri. Avendo però il contratto in scadenza a fine stagione, potrebbe partire per cercare di monetizzare dal suo cartellino. Il recente cambio di agente sportivo da Mino Raiola a Federico Pastorello potrebbe agevolare la sua cessione. Si parla di un interesse concreto di diverse società inglesi. Anche il Milan starebbe valutando il suo acquisto in quanto vorrebbe rinforzare il settore avanzato con un trequartista di qualità.

Il centrocampista Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Federico Bernardeschi a gennaio.

Il centrocampista va in scadenza di contratto a fine stagione e la società bianconera vorrebbe cercare di monetizzare dalla cessione del suo cartellino. La valutazione di mercato attuale è di circa 10 milioni di euro. Il suo eventuale addio garantirebbe alla Juventus un risparmio sul monte ingaggi di circa 2 milioni di euro netti, avendo un contratto stagionale di circa 4 milioni di euro e che metà stagione è già stata retribuita.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però il centrocampista vorrebbe aspettare la fine stagione per decidere la sua nuova esperienza professionale.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi effettuare diverse cessioni importanti. Per quanto riguarda invece gli acquisti la società bianconera starebbe valutando diversi giocatori per il centrocampo e per il settore avanzato.

Si cercherà di evitare investimenti pesanti sui cartellini, per questo fra i giocatori preferiti dai bianconeri ci sono soprattutto quelli in scadenza di contratto a fine stagione. Ci si riferisce a Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Per quanto riguarda il settore avanzato piacciono la punta del River Plate Julian Alvarez e quella della Fiorentina Dusan Vlahovic. La società toscana valuta il circa 70 milioni di euro, il prezzo diminuirebbe in caso di partenza a giugno in quanto la punta è in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione.