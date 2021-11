Sabato 20 novembre alle ore 18 si giocherà Lazio-Juventus, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2021/2022. I padroni di casa, nel corso del turno precedente, hanno vinto con un rotondo 3-0 contro la Salernitana di Colantuono allo Stadio Olimpico, grazie ai goal di Luis Alberto, Pedro e Immobile. La Vecchia Signora, invece, ha vinto di misura per 1-0 (Cuadrado al 91') nell'incontro casalingo contro la Fiorentina di Italiano. Gli ultimi tre incontri tra Lazio e Juventus nel campionato italiano vedono i bianconeri in netto vantaggio, con due vittorie ottenute e una gara terminata in parità.

La totalità dei match, inoltre, ha visto entrambe le squadre andare a segno.

Lazio, 4-3-3 per Sarri

Maurizio Sarri e la sua Lazio sono ancora imbattuti nelle gare stagionali di Serie A disputate allo Stadio Olimpico, con cinque vittorie e un pareggio messi a segno. Per tentare di insediare la Juventus, il tecnico ex Chelsea potrebbe schierare uno spregiudicato 4-3-3, con Reina in porta. Quartetto di difesa che avrà buone possibilità di essere formato da Marusic e Hysaj ai lati, con Acerbi e Luiz Felipe che si piazzeranno al centro del reparto. Pochi dubbi, invece, per i titolari del centrocampo biancoceleste, i quali dovrebbero essere Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. Felipe Anderson, Immobile e Pedro, infine, potrebbero guidare il reparto offensivo.

Non sarà dell'incontro Lazzari a causa di un infortunio.

Juventus, out De Sciglio e Kean

Mister Allegri e la sua Juventus, dopo la vittoria di misura con i Viola, vorranno dare continuità alle prestazioni in campionato, magari cominciando proprio dal big match con la Lazio. Per battere gli Aquilotti, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il classico 4-4-2, con Perin a difesa dei pali.

I titolari della linea difensiva dovrebbero essere Alex Sandro e Danilo come terzini, mentre la coppia de Ligt-Bonucci farà da scudo al centro. Cerniera di centrocampo che, invece, avrà buone chance di essere composta da McKennie e Locatelli a far da filtro in mezzo, con Chiesa che agirà come ala destra e Rabiot che andrà a piazzarsi sul fronte sinistro.

Alvaro Morata e Paulo Dybala comporranno presumibilmente il tandem offensivo bianconero. Out Kean e De Sciglio per infortunio, mentre saranno da valutare le condizioni di Szczesny che, qualora dovesse recuperare in tempo per la gara, potrebbe prendere il posto di Perin come estremo difensore.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus:

Lazio (4-3-3): Reina, Hysaj, Acerbi, Luiz Felipe, Marusic, L. Alberto, Milinkovic-Savic, Cataldi, Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

Juventus (4-4-2): Perin (Szczesny), Alex Sandro, de Ligt, Bonucci, Danilo, Chiesa, Locatelli, McKennie, Rabiot, Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.