Il mercato della Juventus è sempre attivo, i dirigenti bianconeri sono alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione, ma anche per gennaio. Inoltre si pensa anche alle possibili cessioni, in particolare per la prossima sessione invernale di trasferimenti Ramsey e Rabiot potrebbero lasciare Torino.

Juventus sul mercato, Ramsey e Rabiot potrebbero partire

La Juventus pensa a come rinforzare la rosa, soprattutto a centrocampo, ossia il reparto che ha bisogno di maggiori innesti. A gennaio Ramsey potrebbe partire, su di lui c'è il forte interesse di diverse squadre della Premier.

Il centrocampista gallese, non ha convinto del tutto a Torino, diventando così il primo della lista dei possibili partenti. Peraltro, secondo alcune indiscrezioni, non è esclusa una sua rescissione consensuale.

Anche Rabiot non è considerato indispensabile per Allegri, la Juventus valuta il suo cartellino almeno 15 milioni.

Come probabile alternativa il primo nome sul taccuino di Cherubini è quello di Zakaria del Borussia Monechengladbach, ma per averlo c'è da battere la concorrenza di molte squadre. Anche Witsel pare un obiettivo concreto per gennaio.

Rumors per l'estate

In previsione dell'estate Paulo Pogba resterebbe sempre il sogno dei bianconeri. Il francese non rinnoverà con il Manchester United e la Juventus osserva con grande attenzione l' evolversi della situazione.

Per l'attacco il principale obiettivo pare essere Vlahovic, attaccante della Fiorentina che andrebbe in scadenza nella successiva estate 2023. L'alternativa sarebbe Mauro Icardi.

Per la difesa sono da valutare le cessioni di Rugani e De Sciglio, in alternativa piace Rudiger, il difensore tedesco del Chelsea va in scadenza di contratto a giugno ed è seguito anche da Real Madrid e Bayern Monaco.

I bianconeri hanno deluso in questo inizio di campionato, male Morata

Diversi giocatori bianconeri hanno deluso le aspettative in questo inizio di campionato, pertanto se dovessero arrivare offerte importanti la Juventus le prenderebbe in considerazione. Un giocatore sul piede di partenza potrebbe essere Kulusevski, lo svedese non ha reso al meglio delle sue capacità in questo anno e mezzo a Torino.

Federico Bernardeschi potrebbe non rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno, mentre Morata si deve conquistare la conferma in quanto il suo riscatto dall'Atletico Madrid sarebbe a forte rischio.

Paulo Dybala invece dovrebbe rinnovare, la firma è slittata ai primi di dicembre: la Joya dovrebbe andare a percepire 10 milioni annui, compresi i bonus.

Gli altri "punti fermi" da cui ripartire in casa Juventus sembrano essere De Ligt, Bonucci, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Chiesa e Alex Sandro.

Riguardo a Szczesny, il portiere polacco dopo un avvio da incubo nelle prime giornate, si sta pian piano riprendendo, ma non è del tutto esclusa una sua possibile cessione estiva, a fronte di un'offerta interessante.