La Juventus sta lavorando per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Le vicende riguardanti il caso plusvalenze che ha coinvolte fra le altre anche la società bianconera non sembrano influire sulle strategie di mercato, con alcuni giocatori che potrebbero lasciare la Juve agevolando l'acquisto di un centrocampista e di una punta. I principali indiziati a lasciare i bianconeri a gennaio e a giugno sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Il gallese potrebbe essere ceduto già a gennaio, così come il brasiliano mentre per gli altri la partenza potrebbe essere posticipata a fine stagione.

A proposito di rinforzi, Allegri gradirebbe a centrocampo un giocatore di esperienza, che possa incrementare il livello tecnico della rosa ma che dia anche qualità ed impostazione. Il preferito del tecnico toscano sembra essere Axel Witsel, che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund ad un prezzo ''agevolato'' essendo in scadenza di contratto a fine stagione. Si è parlato anche del possibile arrivo di Denis Zakaria, giocatore del Borussia Monchengladbach anche lui in scadenza di contratto a fine stagione. Secondo la stampa spagnola però, potrebbe arrivare alla Juventus a parametro zero a giugno.

Il centrocampista Witsel potrebbe arrivare a gennaio e Zakaria a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare Witsel a gennaio e Zakaria a giugno.

Sarebbero il belga e il nazionale svizzero i rinforzi individuati dalla società bianconera per migliorare il centrocampo. Il giocatore attualmente al Borussia Dortmund arriverebbe ad inizio anno soprattutto se dovesse partire Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe rescindere il contratto già a gennaio. Zakaria invece sarebbe l'acquisto ideale per giugno, quando andrà in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Potrebbe sostituire Adrien Rabiot, per il quale si parla di un possibile approdo in una società inglese. Sul nazionale svizzero però ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società. Per questo non sarà facile per la Juventus acquistarlo a zero, anche perché la società proprietaria del cartellino del centrocampista in caso di mancato prolungamento contrattuale del giocatore vorrebbe monetizzare da una sua cessione a gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il settore avanzato a gennaio. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Dusan Vlahovic, che difficilmente la Fiorentina cederà ad inizio del nuovo anno. Potrebbe infatti lasciare la società toscana a fine stagione. L'alternativa a Vlahovic potrebbe essere la punta del River Plate Julian Alvarez.