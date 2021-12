La Juventus dopo la vittoria contro la Salernitana si conferma anche contro il Genoa. Una vittoria che però non diminuisce la distanza dal quarto posto. L'Atalanta infatti è sempre a -7 avendo sconfitto il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Tre punti guadagnati sui campani, che nelle prossime settimane dovranno fronteggiare alcune importanti assenze a causa della Coppa d'Africa. A gennaio infatti Koulibaly, Anguissa e Oshimen saranno impegnati nella massima competizione africana per nazionali. Le due vittorie contro Salernitana e Genoa hanno consolidato la posizione di Allegri, che nelle ultime settimane è stato molto criticato per il modo di giocare dei bianconeri.

Si è parlato anche di un possibile cambio di allenatore, non nell'immediato ma a fine stagione in caso di mancata qualificazione della Juventus alla Champions League. Fra i nomi avvicinati ai bianconeri ci sarebbe anche quello di Marcelo Gallardo, tecnico del River Plate. Sull'argentino ha voluto parlare anche David Trezeguet, ex punta bianconera, intervenuto alla trasmissione TV argentina "Presion Alta". Secondo il francese Gallardo è pronto per una panchina importante e quindi anche per allenare una squadra come quella della Juventus.

'Gallardo non avrebbe problemi ad allenare la Juventus'

"Era nel Castilla e quando il Real Madrid lo ha promosso a guidare la prima squadra, aveva la personalità manageriale per dimostrare che era un allenatore già capace e lo ha fatto alla grande.

Allo stesso modo Marcelo Gallardo non avrebbe problemi a dirigere una squadra e un club di questa portata". Queste le dichiarazioni di David Trezeguet in riferimento ad un possibile approdo di Gallardo sulla panchina della Juventus. Il tecnico argentino potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel calcio europeo nei prossimi mesi dopo aver dimostrato al River Plate di essere un tecnico importante.

Attualmente però tale possibilità sembra poco concreta, molto dipenderà dai risultati che raccoglierà la Juventus in questa stagione. Se non dovesse arrivare almeno quarta in classifica e dovesse deludere in Champions League, la società bianconera potrebbe considerare l'addio di Allegri. Il contratto di quattro anni sottoscritto a giugno però non agevola un'eventuale partenza del tecnico toscano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la rosa per supportare il lavoro di Allegri. Si parla infatti del possibile arrivo di un centrocampista per migliorare l'impostazione di gioco e di una punta brava dal punto di vista realizzativo. A tal riguardo i preferiti della società bianconera sembrano essere Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, Dusan Vlahovic e Julian Alvarez.