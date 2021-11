La Juventus ottiene un'importante vittoria in campionato contro la Fiorentina anche per il modo in cui è arrivata. Merito di una grande azione di Cuadrado che al 91esimo è riuscito a saltare Biraghi e a segnare un gol bello e decisivo. I bianconeri hanno avvicinato i primi tre posti in classifica in quanto Napoli, Milan e Inter hanno pareggiato. Attualmente però la distanza è notevole, -14 da Milan e Napoli e -7 dall'Inter. I bianconeri però ottenuta la qualificazione alla Champions League con due giornate di anticipo proveranno a recuperare punti da qui a alla pausa per le festività natalizie.

Servirà probabilmente rinforzare la rosa durante il mercato di gennaio, soprattutto se si dovessero concretizzare delle cessioni. Si parla infatti delle possibili partenze di Adrien Rabiot e di Aaron Ramsey. Se così sarà arriverà sicuramente un centrocampista. A tal riguardo si parla di una possibile offerta della Juventus per Axel Witsel, giocatore del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi tedeschi il centrocampista avrebbe dato il benestare al suo trasferimento alla Juventus.

Il centrocampista Witsel potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

La Juventus potrebbe acquistare Axel Witsel durante il mercato di gennaio.

Si tratterebbe di un acquisto vantaggioso in quanto il centrocampista belga è in scadenza di contratto a fine stagione. Il classe 1989 vorrebbe trasferirsi nella società bianconera in quanto vorrebbe fare una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere. Il centrocampista Witsel sarebbe gradito in particolar modo da Massimiliano Allegri, che lo schiererebbe come mediano davanti alla difesa supportato probabilmente da Locatelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le prossime settimane saranno decisive, anche perché il suo arrivo potrebbe passare anche da alcune partenze. Negli ultimi giorni si parla molto di una possibile rescissione consensuale di Aaron Ramsey, che in un due stagioni e mezzo non ha inciso come ci aspettava. Il suo addio alleggerirebbe in maniera evidente il monte ingaggi, considerando che il gallese guadagna circa 7 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un giocatore nel settore avanzato. In questi giorni si parla di un interesse concreto per Eden Hazard, considerato una riserva da Carlo Ancelotti nel Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il belga potrebbe lasciare la società spagnola a gennaio se dovesse continuare a raccogliere poco minutaggio. Il giocatore potrebbe lasciare anche in prestito la Spagna per una nuova esperienza professionale. La società bianconera starebbe valutando anche l'acquisto di Dusan Vlahovic ma probabilmente per il Calciomercato estivo.