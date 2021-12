La Juventus nelle prossime settimane potrebbe recuperare diversi punti in campionato. Il calendario abbordabile potrebbe agevolare diverse vittorie, che sarebbero importanti per cercare di diminuire la distanza dal quarto posto dell'Atalanta. I bergamaschi in questo momento sono a +7. Un'eventuale mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League per la Juventus potrebbe essere pesante dal punto di vista economico e portare a clamorose cessioni. Si parla ad esempio della possibile partenza di De Ligt e Chiesa, ci sarebbe l'interesse concreto del Chelsea.

In caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea potrebbe esserci anche il clamoroso addio di Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano potrebbe valutare una rescissione consensuale anche in considerazione dell'ottimo rapporto professionale con la società bianconera. La Juventus intanto starebbe valutando nuovi tecnici per la prossima stagione. Fra questi secondo la stampa inglese ci sarebbe anche l'attuale commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini.

Il tecnico Mancini potrebbe sostituire Allegri la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi in caso di rescissione consensuale con Allegri la Juventus potrebbe ingaggiare la prossima stagione Roberto Mancini.

L'eventuale arrivo del tecnico marchigiano nella società bianconera dipenderà però anche dall'esito dello spareggio per l'accesso ai mondiali in Qatar. Come è noto infatti la nazionale italiana dopo essersi qualificata seconda nel girone disputerà le semifinali contro la Macedonia. In caso di vittoria sfiderà una fra Portogallo e Turchia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di conseguenza non sarà semplice qualificarsi per il mondiale in Qatar anche se c'è fiducia da parte di Roberto Mancini. Se però non dovesse esserci la qualificazione, l'addio del tecnico marchigiano potrebbe concretizzarsi con Manchester United e Juventus che starebbero valutando un suo eventuale ingaggio la prossima stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus spera evidentemente di migliorare i risultati nei prossimi mesi soprattutto in campionato. Per questo la società bianconera potrebbe rinforzare la rosa di Allegri con almeno due giocatori. Potrebbe arrivare un centrocampista di esperienza e di qualità. I preferiti sono Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, che vanno in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione.

Potrebbe arrivare anche una punta, si valuta l'arrivo di Julian Alvarez anche se il preferito sarebbe Dusan Vlahovic.