La Juventus è attesa da settimane importanti in campionato. I bianconeri infatti hanno la possibilità di recuperare dei punti alla prime quattro in classifica in quanto andranno ad affrontare squadre abbordabili. Mercoledì 8 dicembre ci sarà l'ultima giornata del girone di Champions League contro il Malmoe. Subito dopo la trasferta contro il Venezia, poi la sfida del Dall'Ara contro il Bologna e successivamente il match contro il Cagliari. E' prevista poi la pausa per le festività natalizie mentre il primo match del 2022 sarà contro il Napoli. A gennaio però la società bianconera potrebbe attingere al mercato per cercare di migliorare una rosa che ha dimostrato problematiche a centrocampo e nel settore avanzato.

Serve infatti un giocatore che possa incrementare la qualità nel gioco ed una punta brava dal punto di vista realizzativo. Negli ultimi giorni si parla di un interesse concreto per il centrocampista del Real Madrid Isco, riserva nella squadra spagnola.

In una recente intervista il tecnico Ancelotti ha sottolineato che nelle ultime partite non è stato schierato perché il Real è sempre stato in vantaggio e che se avesse dovuto cambiare i titolari a centrocampo, lo avrebbe fatto con giocatori più difensivi rispetto ad Isco. L'addio dello spagnolo è una possibilità concreta anche perché in scadenza di contratto a fine stagione.

Possibile scambio di mercato fra Ramsey e Isco

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Isco potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio.

In scadenza di contratto a fine stagione potrebbe diventare un acquisto a prezzo vantaggioso per la Juventus, che starebbe cercando qualità a centrocampo. Difficile però che la società bianconera possa investire su cartellino ed ingaggio di un giocatore che guadagna molto. Tale possibilità potrebbe concretizzarsi solo se dovesse esserci una cessione importante.

A tal riguardo si parla di un possibile scambio di mercato che porterebbe Isco alla Juventus e Aaron Ramsey al Real Madrid. Il tecnico Allegri ha dichiarato che il gallese non è ancora disponibile.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Aaron Ramsey ritroverebbe al Real Madrid il suo compagno di nazionale Gareth Bale. Per il gallese però si parla anche di un possibile approdo in una società inglese.

Ci sarebbe infatti l'interesse concreto anche del Newcastle, che starebbe valutando anche l'acquisto di Rabiot. Potrebbe partire anche Arthur Melo. Per quanto riguarda invece i possibili arrivi si valutano per il centrocampo Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara e per il settore avanzato Dusan Vlahovic e Julian Alvarez.