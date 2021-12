La Juventus da diverse stagioni ha acquistato diversi giovani per il settore giovanile. Il lancio della formazione Under 23 bianconera è servito proprio a valorizzare vari giocatori, che hanno avuto la possibilità di giocare in un campionato impegnativo come quello della Serie C. Fra gli esempi dei giovani affermatisi nelle ultime stagioni spiccano Radu Dragusin, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, che dopo aver giocato nell'under 23 si sono trasferiti in prestito rispettivamente alla Sampdoria, alla Cremonese e al Vicenza. La Juventus dovrebbe continuare ad investire in maniera decisa sul settore giovanile anche nei prossimi mesi.

Uno dei giocatori che piacciono per l'under 23 è sicuramente il portiere americano di origini polacche Gabriel Slonina. Titolare nei Chicago Fire (formazione che gioca nella Major League Soccer) il classe 2004 è considerato uno dei migliori giovani al mondo della sua età. Si ispira al portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Manuel Neuer ed è in scadenza di contratto con la società americana a dicembre 2022. Potrebbe quindi arrivare a prezzo vantaggioso a giugno.

Il portiere Slonina potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare il portiere Gabriel Slonina a giugno. Il classe 2004 gioca titolare nel campionato americano con il Chicago Fire.

Alto un metro e 93 centimetri, ha un'importante fisicità, unita a una buona velocità e a ottimi riflessi. Inoltre gioca molto bene con i piedi, un fondamentale che lo porta a ricordare molto Neuer, portiere tedesco "modello" per il giovane americano. In scadenza di contratto a dicembre 2022 con la società americana, ha una valutazione di mercato di circa 500 mila euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Slonina ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili degli Stati Uniti ed è già stato convocato nella nazionale maggiore senza però giocare ancora un match. In una recente intervista ha dichiarato: "Voglio meritarmi questo campionato, ma conto di vincere tutti i premi possibili in futuro e andare in Europa".

I giovani della Juventus under 23

La Juventus anche in questa stagione sta valorizzando diversi giovani nell'under 23. Fra questi spiccano il difensore Koni De Winter, i centrocampisti Fabio Miretti e Matias Soulé e le punte Marvin Aké e Marco Da Graca.

Il belga ha già avuto modo di giocare in Champions League entrando nei minuti finali del match contro il Chelsea in Inghilterra e giocando gran parte del match contro lo Zenit San Pietroburgo nell'ultima giornata del girone. È arrivato l'esordio anche per Miretti, sempre nella massima competizione europea, così come per Da Graca. Matias Soulé ha invece qualche minuto in campionato.