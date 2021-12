La Juventus in queste settimane, oltre a pensare al campo e al Calciomercato di gennaio, è al lavoro anche per valutare le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a fine stagione. Nei prossimi giorni ad esempio è atteso a Torino l'agente sportivo di Paulo Dybala, Jorge Antun, per il prolungamento di contratto del giocatore argentino. Dovrebbe poi toccare anche al rinnovo del colombiano Juan Cuadrado.

Nel mese di gennaio poi la società piemontese dovrà valutare la situazione del rinnovo di Federico Bernardeschi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista offensivo carrarino potrebbe sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con un ingaggio diminuito rispetto a quello attuale.

Allegri vorrebbe la permanenza del nazionale italiano, che in questo inizio stagione ha raccolto molto minutaggio.

Il centrocampista Bernardeschi potrebbe prolungare il contratto fino al giugno 2026

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus nel mese di gennaio potrebbe prolungare il contratto di Federico Bernardeschi. Il centrocampista sta giocando molte partite in questo inizio di stagione, il tecnico Allegri ha molta fiducia nel giocatore perché garantisce equilibrio a centrocampo, ma anche inserimenti offensivi. Anche nel deludente pareggio contro il Venezia Bernardeschi è stato uno dei migliori in campo fra i torinesi, andando vicino al gol che avrebbe potuto garantire la vittoria alla squadra.

La Juventus potrebbe offrire il prolungamento di contratto al giocatore per quattro stagioni, visto che attualmente la sua intesa contrattuale scade a giugno. Il centrocampista potrebbe quindi sottoscrivere un contratto fino a giugno 2026, andando a guadagnare di meno rispetto all'attuale ingaggio (ad oggi ha uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione).

Il mercato della Juventus riguardo ai parametri zero

La Juventus a fine stagione potrebbe invece lasciar partire a parametro zero il terzino Mattia Perin e il portiere Mattia De Sciglio, anch'essi in scadenza di contratto il 30 giugno 2022.

La società bianconera, inoltre, in estate potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero anche in entrata.

Si segue per la difesa Andreas Christensen, in scadenza di contratto con il Chelsea. Piacciono inoltre due centrocampisti: Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e Paul Pogba del Manchester United.