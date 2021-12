L'arrivo di Cristiano Ronaldo nel 2018 ha portato alla Juventus risultati sportivi importanti, almeno in campionato con la vittoria di due scudetti. Il portoghese inoltre ha valorizzato anche il brand della società bianconera, grazie alla sua presenza la Juventus ha avuto sponsorizzazioni importanti, oltre a un crescita sui social media. Benefici però che non hanno ripagato dal punto di vista economico perché la pandemia da coronavirus iniziata nel 2020 ha portato a una diminuzione dei ricavi commerciali.

La cessione al Manchester United del portoghese nel recente Calciomercato estivo ha reso forse meno competitiva la rosa bianconera, ma ha permesso anche di diminuire i costi societari, considerando l'ingaggio da circa 30 milioni di euro annui che percepiva Cristiano Ronaldo.

Intanto Gianluigi Buffon, ex portiere bianconero, in una recente intervista ha sottolineato che l'approdo del portoghese a Torino avrebbe portato la Juventus a perdere il suo DNA di squadra.

Il portiere ha parlato dell'esperienza di Cristiano Ronaldo alla Juve

"La Juve con Cristiano Ronaldo ha avuto la possibilità di vincere la Champions League il primo anno in cui è arrivato", queste le dichiarazioni di Buffon in riferimento al portoghese e al suo arrivo in bianconero nel 2018. In quella stagione il portiere giocava nel Paris Saint Germain, per poi ritornare alla Juventus da secondo di Szczesny dalla stagione 2019-2020.

Al primo anno di Ronaldo in bianconero la Juventus arrivò ai quarti di finale di Champions League perdendo dall'Ajax. Nelle due stagioni successive, con Buffon e Cristiano Ronaldo in squadra, i bianconeri non sono riusciti a superare gli ottavi di finale, perdendo col Lione nel 2020 e col Porto nel 2021.

Il portiere attualmente al Parma ha aggiunto: "Quando sono tornato ho vissuto due anni con Cristiano Ronaldo, abbiamo lavorato molto bene insieme, ma credo che la Juve abbia perso il suo Dna di squadra".

Buffon ha poi sottolineato che la Juventus è arrivata in finale di Champions League nel 2017 perché era una squadra formata da tanti giocatori di esperienza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La stagione della Juventus senza Buffon e Cristiano Ronaldo

La Juventus a giugno ha dato fiducia come nuovo allenatore a Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano in questa stagione non ha più giocatori di esperienza come Buffon e Cristiano Ronaldo: il portiere è approdato al Parma in Serie B, il portoghese al Manchester United.

Dopo un inizio di campionato difficile la Juventus ha recuperato punti in campionato e attualmente si trova a 4 lunghezze dal quarto posto. In Champions League i bianconeri si sono qualificati agli ottavi di finale da primi del proprio girone e giocheranno contro il Villarreal agli ottavi di finale.