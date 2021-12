La Juventus a gennaio potrebbe rinforzare la rosa con l'acquisto di un centrocampista e di una punta. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Per il settore avanzato il preferito rimane Dusan Vlahovic ma è difficile il suo acquisto a gennaio. La volontà della punta infatti sarebbe quella di rimanere fino a fine stagione e solo a giugno fare una nuova esperienza professionale. Per questo la Juventus starebbe valutando per gennaio l'acquisto della punta del River Plate Julian Alvarez. A proposito di Vlahovic la società bianconera cercherà di acquistarlo in estate.

Il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe agevolare il suo approdo alla Juve. Attualmente la valutazione di mercato del giocatore è di circa 70 milioni di euro, prezzo che potrebbe diminuire a giugno. La Juventus però potrebbe garantire la somma richiesta dalla Fiorentina offrendo però ai toscani una formula di pagamento dilazionata nel tempo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i bianconeri offrirebbero un prestito oneroso di due anni ed un obbligo di riscatto del cartellino del giocatore. Tale modalità di pagamento è stata utilizzata anche per l'acquisto del cartellino di Chiesa nell'estate 2020.

La punta Vlahovic potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare a giugno Dusan Vlahovic.

La società bianconera potrebbe investire sul cartellino della punta pagandolo con una formula dilazionata in diverse stagioni. Si parla di un prestito oneroso di due anni più obbligo di riscatto. In questo modo la Juventus potrebbe garantire i 70 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina per il cartellino di Vlahovic, che però potrebbe diminuire nei prossimi mesi.

La punta va in scadenza di contratto a giugno 2023 e non vuole prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Da parte del giocatore però ci sarebbe la preferenza di rimanere alla Fiorentina fino a fine stagione per cercare di aiutare i toscani a raggiungere la qualificazione alle competizioni europee. Vlahovic sta dando un grande contributo in questa stagione, in 16 partite di campionato ha segnato 13 gol ed il primo nella classifica marcatori di Serie A in questo inizio di stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe effettuare diverse cessioni. Successivamente potrebbe investire sull'acquisto di un centrocampista e di una punta. Abbiamo parlato dei possibili arrivi a centrocampo. Per il settore avanzato invece considerando che Vlahovic potrebbe approdare in bianconero a giugno, la società starebbe valutando l'acquisto di una punta a prezzo vantaggioso. Il preferito sembra essere il giocatore del River Plate Julian Alvarez, che potrebbe lasciare per 20 milioni la società argentina.