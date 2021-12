Rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli già nel mercato invernale, così da mantenere la vetta della classifica e continuare il percorso europeo. Sono questi gli obiettivi del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione del tecnico rossonero.

Milan, possibile interesse per Jovic

Reparto sotto osservazione è l'attacco: visti i vari infortuni di Giroud, Rebic e Pellegri, oltre alla gestione del totem Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza rossonera sta monitorando diversi profili per accontentare Pioli e regalargli una pedina importante per il fronte offensivo.

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid, che potrebbe cambiare aria visto il poco minutaggio durante il progetto targato Carlo Ancelotti. I rossoneri vorrebbero chiedere il calciatore in prestito, ma molto dipenderà dalle strategie di mercato dei blancos e soprattutto dall'infortunio di Karim Benzema che dovrebbe saltare un paio di partite, dopo l'infortunio rimediato contro la Real Sociedad.

Sull'ex Eintrach di Francoforte, ci sarebbe anche l'interesse della Juventus, che vorrebbe puntellare il reparto offensivo a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Oltre al reparto offensivo, il Milan guarda anche al centrocampo, con il nome di Renato Sanches come primo obiettivo, in caso di addio di Frank Kessie, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club rossonero.

Infine, per la difesa sputano i nomi di Nikola Milenkovic e Glenson Bremer per sostituire Simon Kjaer.

Milan, infortunio per Leao: il portoghese a rischio per il Napoli

Piove sul bagnato per il Milan e soprattutto per Stefano Pioli che perde anche Rafael Leao. Il portoghese, uscito per infortunio nel match di campionato contro la Salernitana, ha riportato una lesione alla coscia ed è a serio rischio per i prossimi impegni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, l'ex esterno del Lille è in forte dubbio per il big match del 19 dicembre contro il Napoli. Pioli spera di recuperarlo ma non ci sono certezze sull'utilizzo del talentuoso esterno offensivo dei rossoneri.

Per queste motivazioni, l'allenatore del Diavolo sta già valutando le possibili opzioni, già a partire dalla sfida di questa sera contro il Liverpool, nella fondamentale sfida di Champions League che determinerà il cammino europeo dell'undici rossonero.

Varie le opzioni per il tecnico rossonero, con l'inserimento di Krunic nel ruolo di trequartista e il seguente spostamento di Brahim Diaz sul settore di destra, oppure l'utilizzo di Junior Messiah, che ha deciso il match di Marassi contro il Genoa con una doppietta e si candida ad avere un ruolo importante in questa parte di stagione.