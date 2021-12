Domenica 12 dicembre alle ore 20:45 ci sarà Inter-Cagliari, gara valida per il 17° turno di Serie A. I padroni di casa, durante la giornata scorsa, hanno sconfitto la Roma di Mourinho per 3-0 allo Stadio Olimpico, grazie alle reti di Calhanoglu, Dumfries e Dzeko. La compagine sarda, invece, ha pareggiato per 1-1 tra le mura amiche contro il Torino di Juric, dove all'autogoal di Carboni per i granata ha replicato Joao Pedro per i rossoblu.

Statistiche: il Cagliari non vince contro l'Inter in gare di Serie A dal 1° marzo 2019, quando i rossoblu si imposero per 2-1.

Inter, out De Vrij e Darmian

Simone Inzaghi e la sua Inter sono ancora imbattuti a San Siro in questa stagione del massimo campionato italiano, avendo ottenuto 5 vittorie e 2 pareggi in 7 match disputati tra le mura amiche. Per battere il Cagliari, allenatore ex Lazio potrebbe scegliere il suo fedele 3-5-2, con Handanovic in porta. Considerando le assenze di De Vrij, Kolarov e Ranocchia per infortunio, le scelte del terzetto arretrato sono quasi obbligate per il tecnico, il quale opterà presumibilmente per Skriniar, Bastoni e D'Ambrosio. L'esterno destro di centrocampo Darmian, anch'esso infortunato, dovrebbe essere sostituito da Dumfries, mentre Perisic agirà come ala sinistra con Calhanoglu, Barella e Brozovic che si piazzeranno al centro del reparto.

Pochi dubbi, infine, sul tandem offensivo nerazzurro che sarà formato da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Cagliari, Joao Pedro e Keita in attacco

Mister Mazzarri e il suo Cagliari non sono mai riusciti a centrare una vittoria in trasferta nel corso di questa stagione di Serie A, ottenendo 3 pareggi e 4 sconfitte in 7 gare disputate lontano dalla Sardegna Arena.

Per centrare il quinto risultato utile consecutivo, il tecnico dei rossoblu potrebbe schierare lo speculare 3-5-2, con Cragno come estremo difensore. Ceppitelli, Caceres e Carboni dovrebbero comporre la triade difensiva. Le chiavi del centrocampo, invece, avranno buone chance di essere affidate a Marin, Grassi e Nandez che faranno da scudo centrale, nel frattempo Dalbert e Bellanova agiranno come ali rispettivamente a sinistra e destra del reparto.

In attacco, infine, spazio a Joao Pedro e all'ex Keita.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari:

Inter (3-5-2): Handanovic (C), Skriniar, D'Ambrosio, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, L. Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Cagliari (3-5-2): Cragno, Ceppitelli, Caceres, Carboni, Dalbert, Nandez, Grassi, Marin, Bellanova, Joao Pedro (C), Keita. Allenatore: Walter Mazzarri.