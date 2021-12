Il Milan è balzato in testa al campionato, ma la squadra rossonera deve fare i conti con la miriade di infortuni capitata ai propri giocatori. Motivo per il quale il club rossonero sarebbe intenzionato a operare sul Calciomercato nel mese di gennaio e diversi sarebbero gli obiettivi della dirigenza. L'infortunio più grave è stato sicuramente quello di Simon Kjaer, con il difensore danese che molto probabilmente ha terminato in anticipo la propria stagione. Il colpo per il Milan sarà difficile da attutire e i dirigenti rossoneri avrebbero messo gli occhi su Nikola Milenkovic per sostituirlo.

Anche in attacco i rossoneri devono fare i conti con gli infortuni, infatti sia Olivier Giroud che Pietro Pellegri non sembrano dare le giuste garanzie e sarebbe tornato in auge il nome di Luka Jovic, il quale era già stato accostato al Milan nelle passate finestre di mercato.

Calciomercato Milan, in programma l'acquisto di un difensore

Il Milan potrebbe fare un investimento nel mercato di gennaio per rafforzare la batteria di difensori centrali dopo l'infortunio di Simon Kjaer. La stagione del nazionale sembra essere purtroppo già finita dopo che il giocatore si è operato per riparare i legamenti del ginocchio, e secondo diverse fonti, il Milan dovrà tuffarsi nel mercato a gennaio per regalare a Stefano Pioli un difensore centrale rimpolpando un reparto che è rimasto orfano di un autentico baluardo.

Tra i nomi che circolano maggiormente c'è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, giocatore già da tempo seguito dal Milan. Il difensore serbo ha un costo di 15 milioni di euro al momento, anche se sarà difficile trattare con il presidente della Fiorentina. Di sicuro l'arrivo di Milenkovic rappresenterebbe un ottimo rimpiazzo per Stefano Pioli, visto che il nazionale serbo conosce già il campionato italiano, dunque non avrebbe difficoltà ad adattarsi alla nuova avventura.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Calciomercato Milan, occhi in casa del Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni un vecchio obiettivo del calciomercato rossonero potrebbe arrivare al Milan a gennaio. Si tratta di Luka Jovic, visto che l'attaccante serbo non riesce a trovare spazio al Real Madrid. È già stato accostato al Milan in passato e l'attaccante del Real Madrid continua a essere nel radar di Maldini e Massara, ma l'operazione alla fine sarebbe possibile solo in prestito a basso costo.

Il Milan non può fare affidamento solo su Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic per il resto della stagione, mentre il prestito di Pietro Pellegri sembra essersi rivelato un fallimento visto che l'ex giocatore del Monaco non sta riuscendo a trovare la giusta continuità in virtù dei molti infortuni.