Zlatan Ibrahimovic sarebbe stato ad un passo dal Napoli prima di ritornare al Milan. Lo avrebbe confermato lo stesso attaccante nel libro, che uscirà domani 2 dicembre. "Volevo fare Diego, ero del Napoli". L'attaccante svedese ha rivelato anche alla Gazzetta dello Sport che in quel periodo avrebbe trovato l'accordo Con Carlo Ancelotti, tecnico dei campani prima di trasferirsi all'Everton. Il ritorno dell'ex Paris Saint Germain ha riportato mentalità ed autostima nell'ambiente rossonero, infatti, la squadra di Stefano Pioli sta lottando per il titolo ed è ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Il Milan sarebbe su Isco, Ceballos e Kamara

I dirigenti Maldini e Massara avrebbero intenzione di potenziare il centrocampo ed avrebbero messo nel mirino due giocatori del Real Madrid. Il primo è l'ex Malaga, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Il calciatore non rientrerebbe più nei piani di Ancelotti e potrebbe giocare sia come mezzala di fantasia che da trequartista al posto di Brahim Diz. Per quanto riguarda l'ex Arsenal, sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter e Tottenham e potrebbe partire in prestito con riscatto fissato al termine della stagione. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro ed il contratto in scadenza nel 2023. Florentino Perez potrebbe decidere di lasciarlo partire proprio per evitare di perderlo a parametro zero durante la prossima stagione.

Il Milan, però, avrebbe messo gli occhi anche su Boubacar Kamara. Il giocatore del Marsiglia ha il contratto in scadenza nel 2022 ma potrebbe essere ingaggiato già a gennaio per anticipare la fitta concorrenza, mettendo sul piatto un affare da circa 15 milioni di euro. Piacerebbe anche al Bayern Monaco ed al Barcellona. Xavi, infatti, vorrebbe rivitalizzare il centrocampo con un nuovo prospetto in grado di inserirsi nel 4-3-3 accanto a Gavi e De Jong.

Kessiè potrebbe andare al Real Madrid

Al Real Madrid potrebbe andare Franck Kessiè. L'ex Atalanta non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 perché le richieste per il prolungamento sarebbero troppo onerose. Circa 8 milioni di euro all'anno che i rossoneri non intendono spendere per il classe 1996 che sarebbe la nuova idea dei Blancos.

Il tecnico, Carlo Ancelotti, avrebbe infatti richiesto un profilo con caratteristiche simili a quelle di Casemiro ed avrebbe pensato a Kessiè per potenziare la mediana. Il calciatore sarebbe però seguito anche dal Paris Saint Germain e dal Tottenham, di Antonio Conte. Il coach degli Spurs lo avrebbe già richiesto quando sedeva sulla panchina dell'Inter come vice di Nicolò Barella ma il Milan decise di non cederlo ad una diretta concorrente per lo scudetto.