Blindare i giocatori più importanti dell'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus che vuole mantenere i suoi calciatori di maggiori spessore, così da ritornare protagonista in Italia ed in Europa.

Interesse del Chelsea per de Ligt

Tra i calciatori che hanno maggior mercato, c'è sicuramente Matthjis de Ligt, centrale olandese che a suon di ottime prestazioni, si sta ritagliando uno spazio importante nella nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Grazie all'apporto dei totem Chiellini e Bonucci, l'ex Ajax sta avendo una crescita importante sotto tutti i punti di vista, che ha attirato su di se l'interesse dei maggiori top club europei.

Oltre al Barcellona che da tempo ha mostrato il proprio interesse nei confronti del difensore olandese, è da segnalare il pressing del Chelsea di Thomas Tuchel, che dopo l'arrivo di Thiago Silva, vorrebbe puntellare il reparto difensivo nel prossimo mercato estivo con un acquisto di spessore. Molto dipenderà anche dal possibile addio di Antonio Rudiger, che non ha rinnovato il contratto con il club londinese e che a giugno potrebbe partire; il centrale tedesco sarebbe nel mirino del Bayern Monaco.

Per questo, il Chelsea vorrebbe tutelarsi: d'altro canto, la Juventus potrebbe decidere di cedere de Ligt solo in caso di offerta faraonica, per poi reinvestire il denaro per dare l'assalto a Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina che resta l'obiettivo numero per il reparto offensivo della Vecchia Signora.

Salernitana-Juventus: 0-2. Tre punti pesantissimi per i bianconeri

Ritornando al campo, la Juventus conquista una vittoria fondamentale per le sorti del campionato. La formazione di Allegri batte 2-0 la Salernitana grazie alle reti di Dybala e Morata, mettendosi alle spalle le due sconfitte consecutive contro Atalanta e Chelsea.

Nonostante alcune defezioni importanti, come quelle di Mckennie e Chiesa, i bianconeri riescono a portare a casa tre punti importanti per rilanciarsi in campionato.

Nel primo tempo, la Juventus domina e passa subito in vantaggio con la rete di Paulo Dybala, che su assist di Dejan Kulusevski, firma l'1-0 ritornando alla rete dopo quella siglata contro la Sampdoria, prima dell'infortunio.

La Vecchia Signora va vicinissima al raddoppio con Chiellini, che però viene bloccato per un fuorigioco di Kean, che nega il 2-0 al capitano juventino.

Nella ripresa, la Salernitana sfiora il pari con il palo colpito da Ranieri; un segnale d'allarme per la Juventus che chiude i giochi con il 2-0 firmato da Alvaro Morata, che su assist di Bernardeschi, batte Belec chiudendo il match sul 2-0.

Una vittoria fondamentale per i bianconeri, che si rilanciano con l'obiettivo di avvicinarsi al quarto posto che vale un posto in Champions League.