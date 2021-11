Franck Kessie sarebbe sempre più lontano dal Milan. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Tottenham e Paris Saint Germain sarebbero sulle sue tracce. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2022, ma non dovrebbe rinnovare il suo rapporto con i rossoneri perché le richieste di ingaggio sarebbero ritenute troppo onerose dal club: il giocatore avrebbe richiesto circa 7-8 milioni di euro, cifra che, però, soprattutto il club londinese avrebbe già fatto intendere di voler soddisfare. Antonio Conte, infatti, lo vorrebbe e lo avrebbe già chiesto quando era seduto sulla panchina dell'Inter.

Anche i francesi sarebbero alla finestra e potrebbero ripetere l'operazione che ha portato Gianluigi Donnarumma alla corte di Pochettino. Il classe 1996 ivoriano pare quindi destinato a lasciare Milanello al termine della stagione

In caso di addio, i dirigenti rossoneri avrebbero bisogno di un sostituto e, dalla Spagna, giungono indiscrezioni che parlerebbero di una possibile accelerata per Romain Faivre del Brest, per il quale si potrebbe tentare l'accelerata già a gennaio. La valutazione del ragazzo sarebbe di circa 10-15 milioni di euro, ma i transalpini avrebbero già rifiutato un'offerta di circa 12 milioni di euro più bonus. È possibile che, grazie alla volontà di trasferirsi in Italia del giocatore, l'affare possa avere buon esito nelle prossime settimane.

Il sogno, però, sarebbe Renato Sanches del Lille che sarebbe corteggiato anche da club come Barcellona e Arsenal. Se dovesse arrivare potrebbe prendere il posto di Kessie e posizionarsi al fianco di Sandro Tonali.

Il Milan potrebbe cedere anche Castillejo

In uscita ci sarebbe anche Samu Castillejo, che non sta trovando molto spazio nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Le recenti buone prestazioni di Juniors Messias, avrebbero cambiato nuovamente le gerarchie e il classe 1995 di Malaga difficilmente riuscirà a trovare spazio. Il calciatore sarebbe stato già sondato dal Getafe ma, nelle ultime ore, ci sarebbe stato un forte interesse dell'Hertha Berlino. Il club tedesco sarebbe disposto a mettere sul piatto tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma la destinazione non sarebbe stata ancora accettata dal ragazzo perché vorrebbe ritornare in Liga.

L'addio dello spagnolo permetterebbe alla società presieduta dal fondo Elliott di mettere da parte un corposo bottino per finanziare gli acquisti futuri.

Intanto Tommaso Pobega - attualmente in prestito al Torino - sarebbe ritenuto un profilo molto duttile per il centrocampo: il giocatore è già di proprietà del Milan e potrebbe ritornare alla base per irrobustire il reparto.