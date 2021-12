Puntellare l'organico con acquisti di qualità. È questa l'intenzione del Milan che sta lavorando sul fronte mercato, per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Milan, possibile interesse per Scamacca

Tra i reparti sotto osservazione ci sarebbe l'attacco: visto l'infortunio di Olivier Giroud, i rossoneri starebbero lavorando per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Pioli, con un profilo giovane e forte. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe il nome di Gianluca Scamacca, che i sta ritagliando uno spazio importante nel nuovo Sassuolo di Dionisi, e che ha già punito i rossoneri nell'ultima giornata di campionato con una grande rete.

La dirigenza neroverde sarebbe disposta a trattare per l'attaccante già nel mese di gennaio, ma solo di fronte ad un'offerta importante da 25-30 milioni. Maldini vorrebbe abbassare la parte cash, inserendo il cartellino di Mattia Gabbia, che andrebbe a rinforzare il pacchetto arretrato di Dionisi.

Altro aspetto da prendere in considerazione riguarda la possibile cessione di Giacomo Raspadori, che dalla scorsa sessione estiva di Calciomercato, sarebbe nel mirino dell'Inter: in caso di addio del numero 18 neroverde, il Sassuolo non potrebbe cedere Scamacca per non depauperare tutta la qualità del reparto offensivo.

Oltre Scamacca, i rossoneri stanno monitorando anche la situazione di Domenico Berardi, che in estate potrebbe lasciare il Sassuolo: sull'esterno italiano ci sarebbe il forte interessamento della Fiorentina di Rocco Commisso.

Milan, interesse del Newcastle per Renato Sanches

Oltre all'attacco, il Milan vorrebbe rinforzare anche il centrocampo nella sessione invernale di calciomercato. Vista la posizione incerta di Frank Kessie, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club rossonero, Maldini e la società starebbero monitorando diverse piste di mercato per cercare il possibile sostituto del centrocampista ivoriano.

Tra i nomi che stanno circolando nell'ambiente rossonero ci sarebbe anche quello di Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille che a suon di grande prestazioni, ha attirato su di se l'interesse di diversi club europei.

Il Milan però deve guardarsi le spalle: infatti, l'ex centrocampista di Benfica e Bayer Monaco sarebbe nel mirino del Newcaslte, che con l'arrivo della nuova proprietà è pronto a fare grandi acquisti già a gennaio per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della Premier League, visto l'ultimo posto in classifica.

La società inglese potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 30 milioni per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista portoghese. Per questo, il Milan sta sondando altre piste, come Boubacar Kamara del Marsiglia e Dani Ceballos del Real Madrid.