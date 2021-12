Giovedì 6 gennaio alle ore 18:30 ci sarà Milan-Roma, gara valida per la 20^ giornata di Serie A 21/22. I padroni di casa, nel turno precedente, hanno vinto per 4-2 allo Stadio Carlo Castellani contro l'Empoli di Andreazzoli: Bajrami e Pinamonti a segno per gli azzurri, mentre la vittoria dei rossoneri è stata ottenuta grazie ai goal di Kessiè (2), Florenzi e Theo Hernandez. I giallorossi, invece, hanno pareggiato per 1-1 nel match casalingo contro la Sampdoria di D'Aversa, dove alla rete di Bereszynski per i blucerchiati ha replicato Shomurodov per la Roma.

Statistiche: l'ultima vittoria della Roma contro il Milan in Serie A risale al 27 ottobre 2019, quando i giallorossi si imposero tra le mura amiche per 2-1.

Milan, out Kjaer

Mister Pioli e il suo Milan milita in seconda posizione nel campionato italiano, con 42 punti ottenuti a -4 dalla capolista Inter. Se per Kjaer la stagione calcistica si è conclusa prematuramente per un grave infortunio, saranno invece da valutare le condizioni fisiche di Ibrahimovic, Plizzari, Calabria, Rebic, Leao e Pellegri per la gara con la Roma. Per provare a centrare la seconda vittoria consecutiva, sapendo di non poter contare sulle prestazioni di Kessié, Bennacer e Ballo-Touré (Coppa d'Africa), l'allenatore ex Lazio potrebbe scegliere il suo fedele 4-2-3-1, con Maignan in porta.

Romagnoli e Tomori dovrebbero piazzarsi al centro del reparto difensivo, con Theo Hernadez che agirà come terzino sinistro e Florenzi che si posizionerà sul versante opposto. Gli interpreti della linea mediana, invece, saranno probabilmente Bakayoko e Tonali. I trequartisti titolari della compagine rossonera, in ultimo, dovrebbero essere Saelemaekers, Diaz e Messias, i quali avranno il compito di fornire palle goal all'unica punta Giroud.

Roma, out Spinazzola e Pellegrini

José Mourinho e la sua Roma si appresteranno ad affrontare questo big match di Serie A non potendo schierare alcuni giocatori: Darboe, Afena-Gyan, Diawara (Coppa d'Africa), Spinazzola e Pellegrini (infortunati), mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di El Shaarawy. Per tornare alla vittoria, l'allenatore lusitano potrebbe schierare il 3-5-2, con Rui Patricio come estremo difensore.

Mancini, Smalling e Ibanez dovrebbero comporre la triade difensiva giallorossa. Le chiavi del centrocampo, invece, saranno presumibilmente consegnate a Cristante, Veretout e Mkhitaryan che faranno da filtro in mezzo, con Karsdorp che agirà come ala destra e Vina che si piazzerà a sinistra. Tandem offensivo che, infine, dovrebbe essere formato da Zaniolo e Abraham.

Le probabili formazioni di Milan-Roma:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Romagnoli, Tomori, Florenzi, Bakayoko, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Messias, Giroud. Allenatore: Pioli.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Veretout, Vina, Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.